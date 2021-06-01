Wolff: "Her zamankinden daha motiveyiz"

Mercedes, Monako GP hafta sonunda istediği performansı göstermekte zorlandı ve Lewis Hamilton, strateji hatasıyla da beraber ancak yedinci olurken, Valtteri Bottas pit stop hatasıyla yarış dışı kaldı.

Mercedes, Monako GP sonrası her iki şampiyonada da ikinci sıraya geriledi ve Bakü'de nasıl performans gösterecekleri merak konusu.

Bakü yarışı öncesi konuşan Toto Wolff, takımının her zamankinden daha motive olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Monako tarzı hafta sonları, sizin daha fazlası için [güçlü şekilde] geri dönmenizi sağlıyor. Bu sporda hiçbir şey kolay değildir ve onu bu yüzden seviyoruz. % 100'ünüze veya oraya yakın değilseniz, sizi gafil avlayacağını biliyoruz."

"Pazartesi sabahı takım içerisinde, Bahreyn testinden döndüğümüzle olanla aynı enerjiyi gördüm ve bunu görmek beni mutlu ediyor. Hafta sonunu inceledik, kendimize zor sorular sorduk ve bazı önemli dersler çıkardık. Keşke hafta sonunun başına dönmek mümkün olsaydı."

"Fakat sırada Bakü var. Monako'dan çok farklı bir cadde pisti olsa da, özellikle W12'nin özelliklerine çok iyi uymadığı için kendi adımıza bir başka zor pist olmasını bekliyoruz."

"Red Bull yine güçlü olacak. Hem Ferrari hem de McLaren son zamanlarda büyük ilerleme kaydettiler. Bizim için en önemli odak noktası, W12'ye uygun olmayan bu sıra dışı pistlerde ne gibi fırsatlara sahip olduğumuzu anlamak ve bunlardan yararlanmaya çalışmak olmalı."

"Hem spor için hem de bizim için heyecan verici olan bu mücadelede iki taraf lehine de olan şeyler olacak. Cadde pistlerindeki bir sonraki mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve son yarıştaki sonuçların ardından Bakü'ye geri dönmek adına her zamankinden daha kararlı ve motiveyiz." dedi.