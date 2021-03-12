Wolff: ‘’Her şeyimizi erkenden gösteremeyiz’’

Mercedes’in 2021 aracının örtüsü kaldırıldığında Alman takım, aracın büyük bir kısmını gizli tutarak detaylarını göstermemişti.

Motorsport’un Hollanda versiyonuna konuşan Wolff, ‘’Tabii ki havalı numaralar sakladık, öyle olmasaydı bunu gösterirdik. Görünce büyüleneceksiniz.’’ diye şakalaştı.

Ardından ciddileşen takım patronu, ‘’Testlerin ilk günüyle lansmanımız arasında 10 gün vardı. Eğer elimizdeki her şeyi gösterseydik, rakiplerimize daha fazla seçenek sunmuş olurduk.’’

‘’Bazı şeylere bakabilirler, bunları CFD modelleriyle hesaplayabilirler de. Bu onlara ikinci veya üçüncü yarışta benzer güncellemelerle gelme şansı verir.’’

‘’Lansmanımızla testler arasındaki 10 günlük zaman dilimi çok uzun. Her şeyi erkenden gösteremezdik.’’

Gelecek kural değişikliklerinin 2022’ye ertelenmesiyle, takımlar araçlarına yapacakları değişiklikler konusunda daha sınırlılar.

Aerodinamik departmanında bazı değişiklikler olsa da, Wolff bu sezonki sabit kurallar sebebiyle küçük değişikliklerin önemli olacağını belirtti.

‘’Eğer teknik kuralları bir anda getirseydiniz, herkes boş bir sayfayla kalırdı.’’

‘’Böyle olursa, bir takımın yeniliklerle kazanıp puan toplama şansı yüksek olurdu. Ancak kuralların geliştirileceği böyle bir yılda, küçük kazançlar daha önemli.’’

‘’Ancak artık onluk saniyelerden konuşmuyoruz, yüzlükler bile fark yaratıyor. Bu çok ilginç. Küçük kazançlar için arayışta bulunmak, büyük kazançlar için arayışta bulunmak kadar ilginç olabilir.’’