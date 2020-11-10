Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, son dönemde kurallarda yapılan tüm değişikliklerin Mercedes'i durdurmak için yapıldığını ancak 2022'de dominasyonlarını sürdürmek için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

2014'te turbo V6 motorlara geçilmesinden bu yana şampiyonlukları kimseye kaptırmayan Mercedes bu sene art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Lewis Hamilton'ın da önümüzdeki yarışlarda 7. dünya şampiyonluğunu kazanması bekleniyor.

Gelecek sene kurallar büyük ölçüde sabit kalacağı için Mercedes şimdiden gelecek senenin de favorisi konumunda ancak 2022'de kurallarda büyük çaplı değişiklik olacak.

Wolff, takımları birbirlerine yaklaştırma amaçlı yapılan değişikliklerin aslında Mercedes'in avantajını kırpma amaçlı olduğunu söyledi.

Wolff, "Gelecek sene aynı makinelerle geçiş senesi olacak. Daha önce de söylediğim gibi, Honda'nın çok zorlamasını bekliyorum."

"Ardından 2022'deki büyük mücadele için kapı aralanacak. Bu bizi motive ediyor."

"Her şey bizi durdurmak için yapıldı. Hepimiz finansal açıdan aynı durumda olacağız ve her şey kısıtlanacak."

"F1 tarihinde görülecek en büyük kural değişikliğine rağmen bizim iyi bir şekilde performans sergilemeye devam etmemizi umuyorum." dedi.

 

Wolff, Mercedes'in gelecekte önde kalmasını garantilemek istese de, henüz kendisinin geleceğini netleştirmiş değil.

Wolff, Daimler ile kendisinden sonra takım patronu olacak kişi için görüşmeleri sürdürüyor. Wolff gelecek sene takımın başında olacak gibi ancak bu süreçte kendisinin yerine gelecek kişiye yardımcı olacak ve tüm yarışlara katılmayacak.

Wolff, "Benim durumum biraz farklı çünkü ben Mercedes takımının ortağıyım. Bu yüzden takımdan asla ayrılmayacağım çünkü ben bu işi yapmayı seviyorum."

"Bir spor takımının, böylesi harika insanlardan oluşan bir grubun parçası olmaktan daha iyi ne olabilir ki?"

"Ben herkesin bir görev süresi olduğuna inanıyorum. Henüz görev süremin sonuna gelmedim, hâlâ katkıda bulunmaya devam edebilirim."

"Ancak ilerlerken geleceği düşünmem gerekiyor. Bu göreve birisini getirmeli, onun gelişmesini sağlamalıyım. Bu benim için harika bir mücadele. Beni bir sürü daha burada göreceksiniz." dedi.

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

Önceki haber

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Iannone'nin itirazı reddedildi, doping cezası dört yıla çıkarıldı
MotoGP MotoGP / Son dakika

Iannone'nin itirazı reddedildi, doping cezası dört yıla çıkarıldı

Son Haberler

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

29dk
2
Formula 1

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

3
Formula 1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

4
Formula 1

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

1s
5
Formula 1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Son Haberler

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"
F1

Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli
F1

Pirelli, 18 inç lastiklerinin test programı hakkında endişeli

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor
F1

Avustralya GP, 2021 yarışına taraftarların katılması için çalışıyor

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"
F1

Pirelli: "İstanbul Park lastikleri çok zorlayacak"

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
F1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.