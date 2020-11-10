Wolff: "Her şey Mercedes'i durdurmak için yapıldı"

2014'te turbo V6 motorlara geçilmesinden bu yana şampiyonlukları kimseye kaptırmayan Mercedes bu sene art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Lewis Hamilton'ın da önümüzdeki yarışlarda 7. dünya şampiyonluğunu kazanması bekleniyor.

Gelecek sene kurallar büyük ölçüde sabit kalacağı için Mercedes şimdiden gelecek senenin de favorisi konumunda ancak 2022'de kurallarda büyük çaplı değişiklik olacak.

Wolff, takımları birbirlerine yaklaştırma amaçlı yapılan değişikliklerin aslında Mercedes'in avantajını kırpma amaçlı olduğunu söyledi.

Wolff, "Gelecek sene aynı makinelerle geçiş senesi olacak. Daha önce de söylediğim gibi, Honda'nın çok zorlamasını bekliyorum."

"Ardından 2022'deki büyük mücadele için kapı aralanacak. Bu bizi motive ediyor."

"Her şey bizi durdurmak için yapıldı. Hepimiz finansal açıdan aynı durumda olacağız ve her şey kısıtlanacak."

"F1 tarihinde görülecek en büyük kural değişikliğine rağmen bizim iyi bir şekilde performans sergilemeye devam etmemizi umuyorum." dedi.

Wolff, Mercedes'in gelecekte önde kalmasını garantilemek istese de, henüz kendisinin geleceğini netleştirmiş değil.

Wolff, Daimler ile kendisinden sonra takım patronu olacak kişi için görüşmeleri sürdürüyor. Wolff gelecek sene takımın başında olacak gibi ancak bu süreçte kendisinin yerine gelecek kişiye yardımcı olacak ve tüm yarışlara katılmayacak.

Wolff, "Benim durumum biraz farklı çünkü ben Mercedes takımının ortağıyım. Bu yüzden takımdan asla ayrılmayacağım çünkü ben bu işi yapmayı seviyorum."

"Bir spor takımının, böylesi harika insanlardan oluşan bir grubun parçası olmaktan daha iyi ne olabilir ki?"

"Ben herkesin bir görev süresi olduğuna inanıyorum. Henüz görev süremin sonuna gelmedim, hâlâ katkıda bulunmaya devam edebilirim."

"Ancak ilerlerken geleceği düşünmem gerekiyor. Bu göreve birisini getirmeli, onun gelişmesini sağlamalıyım. Bu benim için harika bir mücadele. Beni bir sürü daha burada göreceksiniz." dedi.