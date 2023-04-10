Wolff: "Henüz şampiyonluk hedefinden geri adım atmadık"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, sezona geride başlamalarına rağmen şampiyonluk hedefinden vazgeçmiyor.
Motorsport İtalya'ya konuşan Wolff, "Henüz hedeflerimizi değiştirmek istemiyoruz.
"Gerçekçi görünmese bile her zaman dünya şampiyonluğu için savaşmak üzere burada olduğumuzu düşünmemiz gerek."
"Daha işin başındayız, dolayısıyla mümkün olan en iyi işi yapmak için ekibi motive etmek istiyorum. Birçok güncelleme yolda, Imola'da farklı bir tasarıma sahip olacağız, bakalım bu adım neler getirecek?"
"Bir takımın [Red Bull] diğerlerinden çok daha önde olduğu yadsınamaz. Sonra biz varız, Aston Martin ve Ferrari de oldukça yakın."
"Yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek için şu anda çok uzakta olan iki pilotu yenmemiz gerektiğini biliyoruz, ancak ikincilik için de ayrı bir mücadele veriyoruz. İki ayrı hedefimiz var diyebilirim." dedi.
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