Wolff henüz Mercedes pilotlarıyla takım emri konusunu görüşmemiş

Mercedes, cumartesi günü Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilen sıralama turlarında duble yaparak Red Bull'u şaşırtırken, Bottas bu yılki üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Red Bull, son antrenman seansında Mercedes'i yarım saniye farkla geride bıraktı ve bu yüzden de pole pozisyonunun en büyük adayıydı. Ancak Max Verstappen ve Sergio Perez, ancak üçüncü ve dördüncü olabildiler.

Bu sonuç şu anda şampiyonada Verstappen'in 12 puan ardında yer alan Hamilton için son derece kritik gibi görünüyor.

Hem Mercedes hem de Red Bull, şampiyonluk için çekişen isimlerini, yarışta öne çıkarmak için takım emri verme ihtimalini reddetmediler. Hamilton eğer yarışır kazanır ve Verstappen üçüncü olursa, o zaman Verstappen'le olan fark 10 puan azalacak. Haliyle bu, hiç de azımsanacak bir sayı değil.

Cuma günü verdiği röportajda herhangi bir karar vermeden önce sıralama turlarının nasıl geçtiğine bakmak istediklerini söyleyen Wolff, seans sonrasında bu konuyu henüz pilotlarıyla görüşmediklerin belirtti.

Ancak yarış sabahı yapılan geleneksel sürücü brifinglerinde bu konuyu masaya yatıracaklarını doğruladı.

Wolff, "Hayır, henüz bunu tartışmadık çünkü konuşmayı düşünecek durumda olmadığımızı hissediyorduk. Sıralama turlarından önce bir zafer hakkında konuşmak çok zordu."

"Açıkçası şimdi durum farklı ve her zaman yaptığımız gibi yarın sabah yapacağımız strateji toplantısında bu konuyu ele alacağız." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, celebrate on the 2018 Russian GP podium Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, daha önce Hamilton'ın şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla takım emirlerine başvurdu ve bunlardan en öne çıkanı, Bottas'ın takım arkadaşının önünde galibiyet savaşı verdiği 2018 Rusya Grand Prix'siydi.

Perşembe günü takım emirleri sorulduğunda Bottas, "Lewis'e yardım etmek adına önümüzde makul bir fırsat varsa, tabii ki takım arkadaşı olarak bunu yapacağım." demişti.

Wolff, takım emirlerini sevmediğini söylese de, durumu dikkatle ele alacaklarını ekledi.

Wolff, "Ben bir yarışçıyım ve böyle bir tartışmaya girmenin, bir şekilde her zaman hayal kırıklığına neden olduğunu hissediyorum. Fakat bazen şartlar bunu zorunlu kılıyor."

"Bu durumu ele alacağız ve önce Valtteri ve Lewis ile tartışacağız. Sonuçta her ikisi de bu tartışmanın içindeler."

"Ardından yarıştaki senaryonun, bizi gerçekten böyle bir karar almak zorunda bırakıp bırakmayacağına bakacağız." dedi.