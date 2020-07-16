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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Henüz güç düzeni net değil"

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Wolff: "Henüz güç düzeni net değil"
Ekleyen:
, Editör
16 Tem 2020 06:53

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ilk iki yarıştaki zafere bir dubleye rağmen Mercedes'in henüz favori olmadığını söyledi.

Mercedes, pole pozisyonunu aldığı ilk iki yarışın her ikisinde de zafere ulaşmayı başardı. Hatta ikinci yarışta rahat bir duble de yaptı. 

Şu anda şampiyonada rahat şekilde ilk sırada yer alıyorlar. Buna rağmen Wolff, henüz en hızlı takım olduklarına dair net bir veri olmadığını düşünüyor.

"Spielberg son yıllarda her zaman mükemmel sonuçlar aldığımız bir pist değildi, bu yüzden iki zafer ve çok sayıda puanla Macaristan'a gitmek iyi hissettiriyor."

"İki yarış arasında dayanıklılık sorunlarıyla ilgili çözümler bulmak için çok fazla çaba harcadık ve onları zamanında uygulamak etkileyici bir ekip çalışmasıydı. Bu, pist üstündeki ekibin güçlü çalışmasıyla desteklendi ve bunu ödülünü de Pazar günü duble yaparak aldı."

"Her iki sürücümüz de geçen hafta sonu iyi bir iş çıkardı. Lewis'in yağmurdaki pole turu şimdiye kadar gördüğüm en iyilerden biriydi ve yarıştaki performansı kusursuzdu."

"Valtteri Cumartesi günü daha zor zamanlar yaşadı, ancak Pazar günü hasarı sınırlamada başarılı oldu."

"İki yarışta alınan iki zaferden sonra, güç dengesi konusundaki resmin net olduğunu düşünebilirsiniz, ama aslında değil. Şimdiye kadar sadece tek bir pistte yarıştık ve varsayımlar yapmak için henüz çok erken."

"Macaristan'daki bir sonraki yarışta farklı bir senaryo olacak ve zorlu bir mücadele bekliyoruz. Hungaroring her zaman Red Bull'a uygun oldu ve bu yıl yine yavaş virajlardaki güçlerini gösterdiler, bu yüzden onları yenmek zor olacak."

"Bu yılki takvim değişiklikleri göz önüne alındığında Hungaroring, 2020'deki en yüksek yere basma gücü pisti olacak. Bu nedenle kimin aero paketinin en iyisini yapacağını görmek ilginç olacak."

"Bu yılın ilk iki yarışı oldukça eğlenceli geçti ve Macaristan'da, yılın ilk üçlü yarışını tamamlayacak heyecan verici bir hafta sonu daha bekliyorum. "

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Editör Kemal Şengül

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