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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Henüz bayrağı devredebileceğim daha iyi birisi yok"

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Wolff: "Henüz bayrağı devredebileceğim daha iyi birisi yok"
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Toto Wolff Mercedes takım patronluğu bayrağını doğru kişi bulunduğunda devredeceğini ama bunun henüz olmadığını söyledi.

Avusturyalı, Mercedes Formula 1 takımının CEO’su ve takım patronu olarak devam etmek için 3 yıllık bir sözleşme imzaladı fakat INEOS ve Daimler’le birlikte takımın ortağı olunca takıma “ömür boyu bağlılık” sözü verdiğini söyledi.

Fakat takım patronu görevi konusunda Wolff, açık bir şekilde doğru kişi geldiğinde görevinden çekileceğini fakat bunun henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Wolff, “Benim için bu sene çok önemliydi. Senenin ilk yarısında deniz aşırı ülkelere gitmeyince geleceğim hakkında düşünecek çok zamanım oldu.”

“Bir hissedar olarak takımı bırakacağımı daha önce hiç düşünmedim, fakat bir takım patronu olarak raf ömrünüz olduğunu ve katkıda bulunmanız gerektiğini her zaman söyledim.”

“Eğer benden daha iyi bir iş çıkartacak birisi olduğunu hissetseydim bayrağı devrederdim. Fakat henüz bu olmadı.” dedi.

Wolff halefini seçmenin kendi görevi olduğunu söylerken başarılı adayın uğraşması gereken şeylerin sadece Mercedes yarıl takımını yönetmek olmadığını da belirtti.

Wolff, “İşin yarış kısmına bakmanız gerektiği kadar ticari ve politik kısmına da bakmanız gerekiyor, bu yüzden takım patronu olarak zevk aldığım rolde devam etmem konusunda anlaştık.”

“Fakat takımın geleceği, sürdürülebilirliği ve büyümesi adına benim açımdan geleceğe bakmamız gerekiyor, bir gün birisi takım patronu olarak benim görevimi devraldığında ben de CEO ya da yönetim kurulu başkanı görevinde daha kurumsal bir rol alırım.”

“Bu ne zaman olur bilmiyorum. Fakat Jim (Sör, Ratcliffe, INEOS CEO’su), Ola (Kallenius, Daimler CEO’su) ve ben; gelecekte bu rolü yapacak kişiyi bulmanın benim görevim olduğu konusunda hemfikiriz.”

“Aslında üçümüzün de hedefleri tamamen aynı. Verimli ve başarılı olamayacak birinin takımı yönetmesini istemeyiz.” dedi.

Mercedes’in 2021 sezonu için yapması gereken son anlaşma 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton’un takımla devam etmesi için yapılacak kontrat olacak fakat bu konuda resmi herhangi bir onaylama gelmedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Toto Wolff
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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