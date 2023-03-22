Wolff: "Hedefimiz geçen yılki kadar büyük adımlar atmak"
Mercedes patronu Toto Wolff, Alman üreticinin yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydetmesini umuyor.
Mercedes patronu Toto Wolff, takımının Red Bull Racing ile arasındaki farkı azaltabileceğine inanıyor.
Cidde'deki yarışın ardından konuşan Wolff, "Red Bull'un neden böyle bir avantaja sahip olduğunu değerlendirmek için fazla zamanımız olmadı çünkü takımımızın kendi karakterini yeniden kazanması önemliydi ve bunu yapmayı başardık."
"Şimdi ikinci adımı atmalı ve aradaki farkı kapatmak için aracı nasıl geliştireceğimizi anlamalıyız."
"Bu sürecin bir parçası olarak, rakiplerimizin araçlarını inceleyerek, hangi yaklaşımı kullandıklarını ve bizim neleri kaçırdığımızı anlamalıyız."
"Sezonun henüz ilk iki yarışı geride kaldı. Hız farkını objektif olarak değerlendirmek kolay değil. Önce takım elinden gelenin en iyisini yapacak, sonra da güç dengesini değerlendireceğiz."
"Geçtiğimiz yıl çok fazla dalgalanma yaşayan araçla performans farkını ciddi şekilde kapattık ve sonunda yarış bile kazandık."
"Şu an için de hedefimiz aynı." dedi.
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