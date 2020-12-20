Wolff, hayatını Mercedes F1 takımına adadığını hissediyor

Mercedes, Cuma günü yaptığı açıklamada F1 takımının yeniden yapılanmaya gittiğini, bu kapsamda Daimler'in takımdaki hisse oranının azaltıldığı, INEOS'un takımdan hisse satın aldığı ve Toto Wolff'un hisse oranının arttırıldığı duyuruldu. Bu yeniden yapılanmada takımın üç hissedarı eşit paya sahip olacaklar.

Bu duyuruyla birlikte takımdaki görevini bırakması beklenen Wolff'un da en az üç sene daha takım patronu ve CEO olacağı açıklandı.

Wolff, "Bu konuda bir yanlış anlaşılma var. Ben 3 sene daha takıma adanmış değilim. Hayatımı bu takıma adamış durumdayım."

"Şu anda şirkete sahip 3 hissedarız. Takımdaki pozisyonuma bakmaksızın, artık istediğim zaman takım patronu, CEO, yönetim kurulu başkanı olabilirim."

"Mercedes için çalışıyorum." dedi.

Wolff, 2013'ten bu yana Mercedes'in takım patronu olarak çalışıyor. Bu süreçte Wolff, 7'şer pilotlar ve takımlar şampiyonluğu ile rekor kırdı.

Wolff'un takım patronluğu altında 6 dünya şampiyonluğu kazanan Lewis Hamilton, Wolff'un takım patronu olarak devam edecek olmasından gururlu olduğunu söylemişti.

Wolff, Mercedes'te güçlü bir kurumsal kültür oluşturmada büyük paya sahip oldu. Wolff, takım patronu olarak takım içerisinde oluşturduğu en büyük gücün bu kimlik olduğunu düşünüyor.

Wolff, "İyi ve eğlenceli bir ortama sahibiz. Takım içerisinde olmak için eğlenceli bir yer ancak aynı zamanda doğru oranda baskı da var."

"Yaptığımız işi seviyoruz ve kendimize doğru hedefler koyuyoruz. Günübirlik kendi değerlerimize göre yaşıyoruz. Her şey dürüstlük, sadakat, gurur ve kararlılıktan oluşuyor. Her şeyin özeti bu."

"Bu, bir powerpoint sunumuna koyup nasıl olduğumuzu anlatabileceğimiz bir şey değil. Bu, son 8 senedir kendi içerimizde oluşturduğumuz bir standart." dedi.