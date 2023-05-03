Toto Wolff, Harvard İşletme Okulu'nda ders verecek

Wolff, birinci ve ikinci sınıf İşletme Yüksek Lisansı öğrencileri için "Mercedes F1: Yüksek Performanslı Bir Takımı Yönetmek" başlığı altında ders verecek.

Ders, Wolff'un yoğun programında nispeten daha sakin bir dönem olacak olan Ocak 2024'te gerçekleşecek.

Wolff dersi, son yıllarda yakın işbirliği içinde çalıştığı Profesör Anita Elberse ile birlikte verecek.

Hollanda doğumlu Elberse, 2021 sezonu boyunca Wolff'u ve takımı yakından takip ederek çalışma şeklini incelemiş ve 'Toto Wolff and the Mercedes Formula One Team' adlı bir makale yazarak Wolff'un daha önce üniversitenin Massachusetts'teki kampüsüne gelmesini sağlamıştı.

İkili ayrıca prestijli Harvard Business Review dergisinde Wolff'un liderlik yaklaşımını altı derste özetleyen 'Number One in Formula One' adlı bir makale üzerinde işbirliği yaptı.

Yönetici üyesi rolü, çeşitli alanlarda çalışan ve günlük işlerinin yanı sıra boş zamanlarında eğitim vermeye istekli kişilere veriliyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference Fotoğraf: Motorsport Images

Wolff, "Harvard'daki inanılmaz derecede parlak genç beyinlerle çalışmaya devam edeceğim için kendimi çok gururlu ve ayrıcalıklı hissediyorum."

"Kampüse her adım attığımda öğrencilerin merakı ve hırsı bana ilham veriyor ve parlak öğretim üyeleriyle birlikte yarattıkları özel öğrenme ortamından enerji alarak ayrılıyorum." dedi.

Elberse, "Toto'yu kampüste tekrar ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

"Öğrencilerimizin Toto'nun liderlik yolculuğunu ve son derece başarılı bir takımı yönetmek için neler gerektiğine dair derin bilgilerini öğrenmekten ne kadar faydalandıklarına bizzat şahit oldum."

"Toto'nun aramıza katılmasıyla, yarının liderlerinin gelişiminde büyük bir fark yaratabileceğimizden eminim."

Uygulama Fakültesi Başkanı Profesör Len Schlesinger ise bu konuda şunları söyledi: "Harvard İşletme Okulu, Anita ve Toto'nun bu dinamik işbirliğinden faydalanabildiği için çok şanslı; bunun öğrenciler için muhteşem bir deneyim olacağına eminim."