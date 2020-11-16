Wolff: "Hamilton'un sözleşme görüşmeleri sezon sonrasına kalabilir"

Hamilton Pazar günkü Türkiye Grand Prix’sinde aldığı baskın galibiyetle sezonun bitmesine 3 yarış kala 7. dünya şampiyonluğunu kazandı.

Senenin sonunda Hamilton sözleşmesiz kalıyor ama birçoklarına göre kendisi Mercedes’le devam edecek, şu anda ise her 2 taraf sözleşme görüşmelerini başlatma konusunda rahat davranıyor.

Mercedes F1 takım patronu Wolff, sözleşmenin ne zaman yapılıp duyurulacağı konusunda bir zaman aralığı vermekten geri kalırken imzaların atılması için Bahreyn’deki ve Abu Dhabi’deki son 3 yarışın da beklenebileceğine de işaret etti.

Wolff: “Muhtemelen senenin sonuna doğru hedefliyoruz. Birbirimiz için zaman bulamamamızdan değil, Bahreyn ya da Abu Dhabi’den önce sözleşme yenileyeceğiz diyerek üstümüze baskı kurmak istemiyorum. Şu anda herhangi bir baskı yok, bittiği zaman bitmiştir.”

Hamilton ve Wolff, daha öncesinde sözleşme görüşmelerine başlamadan önce şampiyonanın belirlenmesini istediklerini belirtmişti.

Galibiyeti sonrasında Hamilton üstünde durmaları gereken bir konu olduğunu ama görüşmelerin organik ve zorlama olmayan bir şekilde geçmesini istediğini söyledi.

Hamilton: “Her zaman sene boyunca; yapmam gereken bir işim olduğunu, mevcut bir sözleşmem olduğunu ve baskıyı arttırmamam gerektiğini düşünüyorum.”

“Onu kenara bırakıp işin sonlanmasını beklemek istedim. O yüzden muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde, - Orta Doğu’da 3 haftamız var - şu anda daha rahatız ama önümde halen kazanmak istediğim 3 yarış duruyor.”

“Henüz tamamlanmış değil ama halledeceğiz, eminim.”

2 hafta önce Imola’daki Emilia Romagna GP’si sonrası gelecek sene gridde kalacağının garantisi olmadığını söyleyen Hamilton yine haber başlıklarını süslemişti.

Fakat Wolff, Türkiye’deki yarış sonrasında Hamilton ve Mercedes’in halen birlikte çalışmaya ve tarih yazmaya istekli olduklarını söyledi.

Wolff: “Yarışmayı ve rekabeti seviyor, aynı benim ve takım gibi.”

“Kronometreye karşı rekabetimiz olmasa hayatın eskisi kadar zevkli olmayacağını düşünüyorum.”

“Yan, bir sene daha gittiğimizi görüyorum, çok iyi bir sezon daha çıkarırız sonrasında da 2022 için çok zorlayıcı bir regülasyon değişikliği var.”

“Bir süre daha gideriz.”