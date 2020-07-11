Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Yarış:
18 Saat
:
20 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"
Ekleyen:
11 Tem 2020 18:10

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, pilotları Lewis Hamilton'ın Steiermark GP öncesinde pole pozisyonunu kazandığı turun, bu dünyaya ait olmadığını yani muhteşem olduğunu söyledi.

Bugünkü yoğun yağmur altında gerçekleştirilen sıralamalarda Hamilton, 3 seansı da zirvede tamamladı ve kariyerinin 89. pole pozisyonu zaferini elde etti.

Hamilton'ın en son 1:19.273'lük turu, en yakın rakibi Max Verstappen'in turundan 1.2 sn daha hızlıydı.

Hamilton, sıralama performansının kendisine 2008 Britanya GP'de elde ettiği zaferi hatırlattığını söyledi. Hamilton o yarışı bir dakikanın üzerinde farkla kazanmıştı.

Wolff, "Hamilton'ın turu sınırdaydı. Bu şekilde bu dünyaya ait olmayan performansları çok nadir görüyoruz."

"Turunu araç üstü görüntülerden izlerseniz, aracın her zaman sınırda olduğunu görürsünüz. Aracı sürekli kızaklıyordu ve gaz kontrolü inanılmazdı."

"Birinci ile ikinci arasında 1.2 saniyelik fark gördüğümüzü hatırlamıyorum."

"Pilot ve araç bütünleştiğinde, doğru aralıkta lastiklerle mükemmel bir araca sahip olduğunuzda ve güç ünitesi mükemmel sürülebilirliğe sahip olduğunda, aynı zamanda yarış pilotunun yetenekleri ve zekası bir araya geldiğinde bu tür performanslar görebilirsiniz." dedi.

 

Seans boyunca Hamilton'ın yarış mühendisi Pete Bonnington, pist koşulları hakkında bilgilendirme yaptı.

Wolff, bu tür zorlu koşullarda iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Wolff, "Bu koşullarda pilotlara farklar ve havanın gelişimi konusunda tavsiye verirken keskin olmalısınız. Pilotlar da pist üstünde gördüklerini size aktarırlar."

"Takım içi iletişim protokolü çok net olmalı. Mühendis ve pilot uzun zamandır birlikte çalışıyorlarsa ve birbirlerine güveniyorlarsa, o zaman bunun faydası büyük olur."

"Bugün başardığımız şey konusunda gerçekten gururluyum çünkü havayı analiz ederek, motoru yeniden şarja ne zaman alacağınıza ya da pek uzun sürmeyen parti modunu ne zaman kullanacağınıza karar vermek bugün pist üstündeki en önemli noktaydı."

"Bugün her şey mükemmel senkronize oldu." dedi.

Sonraki haber
Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

Önceki haber

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

Sonraki haber

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"

Çok Okunanlar Bugün

2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!
Formula 1 / Formula 1

2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"
Formula 1 / Formula 1
38dk

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"

Vettel: "Araçta hiç hız yoktu"
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel: "Araçta hiç hız yoktu"

Bottas, Hamilton'la arasındaki 1.4 saniyelik farkın sebebini açıkladı
Formula 1 / Formula 1
1s

Bottas, Hamilton'la arasındaki 1.4 saniyelik farkın sebebini açıkladı

Vettel'in pite girmesi, Verstappen'in spinine katkıda bulunmuş
Formula 1 / Formula 1
2s

Vettel'in pite girmesi, Verstappen'in spinine katkıda bulunmuş

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"

Leclerc, sıralama turlarının ardından inceleme altına alındı
Formula 1 / Formula 1
2s

Leclerc, sıralama turlarının ardından inceleme altına alındı

Son Haberler

Binotto: "Kronometre yalan söylemez, hayal kırıklığı yaşıyoruz"
Formula 1 / Formula 1
5dk

Binotto: "Kronometre yalan söylemez, hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"
Formula 1 / Formula 1
38dk

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!

2
Formula 1

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

1s
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"

38dk
4
Formula 1

Vettel: "Araçta hiç hız yoktu"

2s
5
Formula 1

Bottas, Hamilton'la arasındaki 1.4 saniyelik farkın sebebini açıkladı

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Binotto: "Kronometre yalan söylemez, hayal kırıklığı yaşıyoruz"
F1

Binotto: "Kronometre yalan söylemez, hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"
F1

Beşinci olan Ocon: "Yağmurda kendimi çok iyi hissediyorum"

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"
F1

Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!
F1

Resmi: Leclerc üç sıra grid cezası aldı!

Norris: "Daha iyi bir iş yapabilirdim"
F1

Norris: "Daha iyi bir iş yapabilirdim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.