Wolff: "Hamilton'un pole turu bu dünyadan değildi!"

Bugünkü yoğun yağmur altında gerçekleştirilen sıralamalarda Hamilton, 3 seansı da zirvede tamamladı ve kariyerinin 89. pole pozisyonu zaferini elde etti.

Hamilton'ın en son 1:19.273'lük turu, en yakın rakibi Max Verstappen'in turundan 1.2 sn daha hızlıydı.

Hamilton, sıralama performansının kendisine 2008 Britanya GP'de elde ettiği zaferi hatırlattığını söyledi. Hamilton o yarışı bir dakikanın üzerinde farkla kazanmıştı.

Wolff, "Hamilton'ın turu sınırdaydı. Bu şekilde bu dünyaya ait olmayan performansları çok nadir görüyoruz."

"Turunu araç üstü görüntülerden izlerseniz, aracın her zaman sınırda olduğunu görürsünüz. Aracı sürekli kızaklıyordu ve gaz kontrolü inanılmazdı."

"Birinci ile ikinci arasında 1.2 saniyelik fark gördüğümüzü hatırlamıyorum."

"Pilot ve araç bütünleştiğinde, doğru aralıkta lastiklerle mükemmel bir araca sahip olduğunuzda ve güç ünitesi mükemmel sürülebilirliğe sahip olduğunda, aynı zamanda yarış pilotunun yetenekleri ve zekası bir araya geldiğinde bu tür performanslar görebilirsiniz." dedi.

Seans boyunca Hamilton'ın yarış mühendisi Pete Bonnington, pist koşulları hakkında bilgilendirme yaptı.

Wolff, bu tür zorlu koşullarda iletişimin çok önemli olduğunu vurguladı.

Wolff, "Bu koşullarda pilotlara farklar ve havanın gelişimi konusunda tavsiye verirken keskin olmalısınız. Pilotlar da pist üstünde gördüklerini size aktarırlar."

"Takım içi iletişim protokolü çok net olmalı. Mühendis ve pilot uzun zamandır birlikte çalışıyorlarsa ve birbirlerine güveniyorlarsa, o zaman bunun faydası büyük olur."

"Bugün başardığımız şey konusunda gerçekten gururluyum çünkü havayı analiz ederek, motoru yeniden şarja ne zaman alacağınıza ya da pek uzun sürmeyen parti modunu ne zaman kullanacağınıza karar vermek bugün pist üstündeki en önemli noktaydı."

"Bugün her şey mükemmel senkronize oldu." dedi.