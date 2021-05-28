Wolff, Hamilton'un hassas ve kırılgan tarafı hakkında yorum yaptı

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, bu Pazar günü yapılacak olan Monako Grand Prix'sinde, yedinci oldu ve ana rakibi Max Verstappen'in yarışı kazanmasıyla, aralarındaki puan farkı Hollandalı pilotun 4 puan lehine açıldı.

36 yaşındaki İngiliz pilot, yakın bir zaman önce sosyal medya üzerinden, akıl sağlığıyla mücadele ettiğini söylemişti.

Hamilton'un yaptığı paylaşımdan sonra PA haber ajansına konuşan Mercedes ortak sahibi ve takım patronu, şu ifadeleri kullandı: ''Nico Rosberg'le birkaç yıl önce bir podcast yapmıştım ve akıl sağlığı üzerine konuşmuştuk. Daha önce hiç hassas olmayan başarılı bir insanla tanışmadım.''

''Hassas olmak, kırılgan olduğunuz anlamına gelir ancak hassas olmak aynı zamanda diğerlerinden daha iyi algıladığınız anlamına da gelir ve bu, çok büyük bir avantaj olabilir.''

''Lewis sürekli olarak gelişiyor ve bu bitmek bilmeyen bir gelişim. Kişilik olarak, kendini sorgulayabiliyor ve bir şey olduğunda, 'bu benim hatam mıydı, değil miydi?' diye soran ilk kişi o oluyor.''

''Bu sizi, gelişimin sürekli bir faktör olarak rol oynadığı bir yola sokuyor. Eğer birkaç sene önceye bakıp, bugüne kıyasla, daha az olgun, daha kabiliyetsiz ve daha yeteneksiz bir insan görürsünüz. Bu yüzden bunu kucaklamalı ve birbirimizden öğrenmeliyiz.''

Hamilton bu sezonu daha önce hiç olmadığı kadar güçlü götürüyor ve harika performanslar çıkarıyor.

Bu sezon için Mercedes'le çok geç tarihte bir sözleşme imzalayan Hamilton, Alman takımın lansmanında bu yılın son sezonu olacağı hakkında ipucu vermişti.

Ancak İngiliz pilot yakın zamanda, bu yılın sonunda durmak istemediğine dair cümleler kullanmıştı.

Hamilton'un iki senelik yeni anlaşma imzalamasını bekleyen Wolff, ''Hepimiz çok rekabetçi 'hayvanlarız' ve sezon dışında nedense kış uykusuna yatıyoruz.''

''Ayılar, panterler ve kurtlar kış boyunca uyur ve sonra uyanma zamanı gelir. Kronometre başlatıldığı ve işler ciddiye bindiği an, işleri yoluna koyuyoruz.''

''Eğer bu spora sahip olmasaydık, hepimiz biraz kaybolmuş olurduk. Bu çok harika bir çevre ve bunun sonrasında yaptığımız her şey biraz sıkıcılık taşıyor. F1'in dışına çıktığınızda, bir alışma süresine ihtiyacınız var.''

Wolff, Hamilton'un kayda değer yükselişinin, özellikle de Hamilton ve Nico Rosberg'ün şampiyonluk için savaştığı dönemde kolay olmadığını söyledi.

''İlişkimiz boyunca bazı iyi ve kötü dönemler üzerinde çok çalıştık. Biz arkadaşız, ortağız, iş arkadaşıyız ve birbirimize güveniyoruz. Farklı niyetlerimiz olduğunda bunu biliyoruz ancak hep dürüst ve şeffafız.''

''Lewis, doğru kararları doğru zamanlarda verebildi, takımı motive edebildi ve mükemmelleşti.''

''İspanya'da 100. pole pozisyonunu aldıktan sonra toplantıda onu duymalıydınız. Takıma teşekkür etti. Bunu yapan bir sürücü, egolu bir sürücü değildir.''