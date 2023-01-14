Wolff: "Hamilton'la yeni kontrat görüşmeleri sadece 'birkaç saatimizi' alacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ile yeni bir Formula 1 kontratı imzalamanın sadece birkaç saatlerini alacağını söylüyor.
Hamilton geçen yılın sonunda, 2023 yılı sonunda bitecek olan kontratını uzun vadeli olarak uzatmayı planladığını ve bunu da yeni sezonun öncesinde yapmak istediğini söylemişti.
Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si hafta sonunda konuşan Hamilton, "Başka bir anlaşma daha yapacağız."
"Önümüzdeki birkaç ay içinde oturup bunu tartışacağız diyebilirim." demişti.
Ancak iki taraf da yeni kontrat görüşmelerini, dikkat dağınıklığını önlemek amacıyla yeni sezondan önce yapmak istese de, taraflar henüz hiçbir konuda anlaşma sağlayamadı.
Bunun başlıca nedeni Hamilton ve Wolff'un Noel tatili için farklı yerlerde olmaları o zamandan beri birbirlerinin yanında bulunmamaları gibi görünüyor.
Ancak Wolff, Şubat ayındaki araç lansmanı ve sezon öncesi testlerin başlamasından önce, işleri yoluna koymaları için bir fırsat doğacağını tahmin ediyor.
Wolff, "Önümüzde koca bir yıl var. Zaten birbirimize çok bağlıyız."
"Son 10 yılda ilişkimiz o kadar gelişti ki sadece onun fiziksel olarak Avrupa'ya dönmesi, kafa kafaya vermemiz ve biraz güreşmemiz gerekiyor, birkaç saat sonra odadan anlaşmış şekilde çıkacağız." dedi.
Hamilton'ın sözleşmesi, hem kendisine hem de takıma maksimum esneklik sağlamak için büyük olasılıkla iki yıllık olacak fakat daha uzun süre kalma ihtimali de mevcut.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
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