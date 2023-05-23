Wolff: "Hamilton'la ilgili söylentiler gerçek değil"

Mercedes patronu Toto Wolff, sezon başında Mercedes'in kendisine yarış kazanmasını sağlayabilecek bir araç verememesi halinde Lewis Hamilton'ın diğer takımlarla görüşmeler yapabileceğini kabul etmişti.

Wolff, o dönem, "Eğer önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde bunu ona sağlayamazsak, Lewis kariyerine başka bir yerde devam etmek için seçeneklerine bakacaktır."

"Şu anda başka bir takımla sözleşme görüşmesi yaptığını sanmıyorum..." demişti.

Geçtiğimiz günlerde yedi kez dünya şampiyonu Hamilton ile Ferrari arasında görüşmeler yapıldığına dair ciddi spekülasyonlar ortaya atıldı.

Fakat Mercedes takım patronu, bunların hiçbirinin doğru olmadığını dile getirdi.

Wolff Avusturya gazetesi OE24'e verdiği demeçte, "Bu tür söylentiler her iki yılda bir, yeni bir sözleşme imzalamamız gerektiğinde ortaya çıkıyor. Fakat bunların tek bir kelimesi bile doğru değil."

"Normal şekilde görüşüyoruz ve bizim için zamanla ilgili herhangi bir baskı yok."

"Birbirlerine kardeş gibi davranan ve on yıl boyunca birlikte pek çok şeyin üstesinden gelen iki arkadaş söz konusu olduğunda, sadece finansal konuların tartışılması rahatsız edici."

"Fakat bir çözüm bulacağımıza kesinlikle inanıyorum, bundan şüphem yok." dedi.

Röportaj sırasında Wolff'a Hamilton'ın herkesin düşündüğünden daha uzun süre yarışacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı. Peki Mercedes'ten başka bir yerde yarışabilir mi?

Wolff, "Farklı bir seçenek düşünemiyorum. Eğer Lewis'e rekabetçi bir araç sağlayabilirsek, uzun süre boyunca yarış kazanabilir." dedi.