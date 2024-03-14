Wolff: "Hamilton'la ilgili kötü bir düşüncem yok"

Lewis Hamilton, takımla geçirdiği uzun yılların ardından yeni sezonda Ferrari için yarışmaya başlayacak.

Mercedes'le en başından beri iyi bir ilişkiye sahip olduğu için Hamilton'ın takımdan ayrılması sürpriz oldu.

Wolff, OE24'e yaptığı açıklamada kendisini şaşırtan şeyin "zamanlama" olduğunu yineledi.

Wolff şöyle konuştu: "Kariyerinizde yeni bir şey denemek istediğiniz ya da yeni bir şey denemeniz gereken anlar vardır."

"Bu yüzden Lewis hakkında kötü hislerim yok."

"Sadece zamanlama beni şaşırttı çünkü sezon henüz başlamamıştı."

Wolff, 2026'yı bir fırsat olarak gördüklerini de ekliyor.

"Aslında 2026'dan itibaren özellikle motor tarafında yepyeni düzenlemeler olacak."

"Bu da bize 2014'te yaptığımız gibi iyi şeyler yapma fırsatı verecek."

"Eğer bir sürücü olarak erkenden oraya gelebilirseniz, bu tabii ki bir avantaj sağlar."