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Wolff: "Hamilton'la ilgili kötü bir düşüncem yok"

Mercedes patronu Toto Wolff, takımdan ayrılsa bile Lewis Hamilton'la ilgili herhangi kötü bir şey hissetmediğini söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, takımla geçirdiği uzun yılların ardından yeni sezonda Ferrari için yarışmaya başlayacak.

Mercedes'le en başından beri iyi bir ilişkiye sahip olduğu için Hamilton'ın takımdan ayrılması sürpriz oldu.

Wolff, OE24'e yaptığı açıklamada kendisini şaşırtan şeyin "zamanlama" olduğunu yineledi.

Wolff şöyle konuştu: "Kariyerinizde yeni bir şey denemek istediğiniz ya da yeni bir şey denemeniz gereken anlar vardır."

"Bu yüzden Lewis hakkında kötü hislerim yok."

"Sadece zamanlama beni şaşırttı çünkü sezon henüz başlamamıştı."

Wolff, 2026'yı bir fırsat olarak gördüklerini de ekliyor.

"Aslında 2026'dan itibaren özellikle motor tarafında yepyeni düzenlemeler olacak."

"Bu da bize 2014'te yaptığımız gibi iyi şeyler yapma fırsatı verecek."

"Eğer bir sürücü olarak erkenden oraya gelebilirseniz, bu tabii ki bir avantaj sağlar."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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