Wolff, Hamilton'la görüşmelerinde "para" konusuna dikkat çekti

Tarafların gelecek sene için bir anlaşmaları bulunmuyor ancak daha önceki açıklamalara bakarsak, yeni anlaşmanın kesin görüldüğünü söyleyebiliriz.

Hamilton ve Wolff'un kariyerlerindeki en başarılı dönem, birbirlerine paralel oldu. Hamilton'ın 7 şampiyonluğunun 6'sını kazandığı dönemde Wolff, Mercedes'in takım patronu ve 1/3'ünün sahibiydi. Bu sayede Wolff, tarihin en başarılı takım patronu oldu.

Bu süreçte dolayısıyla ikili arasındaki ilişki çalışan ve takım patronluğundan da öteye gitti.

Mercedes, son birkaç senesine kadar olduğu gibi başarılı bir dönem geçirmiyor olsa da, Hamilton 2023'ün Mercedes'le son sezonu olmayacağını düşünüyor. Ancak bunun için tarafların yeni anlaşmayı imzalaması gerekiyor.

Wolff, bu süreçte anlaşmanın finansal tarafını konuşmanın Hamilton'la olan yakın ilişkileri nedeniyle tuhaf hissettirdiğini açığa çıkardı ve bunu aşmak için, maddi konuları Hamilton'ın menajeri Penni Thow ile görüştüklerini kabul etti.

ESPN'ye konuşan Wolff, "Bu aşırı garip bir şey. Her üç senede bir, bu durumu yaşıyoruz. Bu, en iyi arkadaşınız, yakın arkadaşınızla finansal şartları müzakere etmek gibi bir şey."

"Onun için en iyisini diliyorum ancak içerisinde bulunduğum pozisyonda, takım için en iyisini düşünmem gerek. Bu, 10-11 yıl içinde birlikte olduğumuz ve hedeflerimizin ayrıldığı tek zaman olabilir."

"Günün sonunda, arkadaşınızla para mevzusunu konuşmak zordur. Bu durumda Penni yardımcı oluyor. Penni bizi kontrol altında tutuyor ve onunla nasıl konuştuğumuz konusunda iyi bir çalışma yöntemi bulduk. Birbirimizle para hakkında konuşmaktan kaçınıyoruz ama ikimiz de bu konuyu Penni ile konuşuyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, finansal konuları konuşmanın garip deneyimi konusunda arkadaşı ve takım patronu Wolff ile aynı fikirde olduğunu kabul ederken ayrıca kariyerinin hiçbir aşamasında mevcut takımını zorlamak için rakip bir takımı kullanarak politik oyun oynamadığını sözlerine ekledi.

Son zamanlarda, Hamilton ve Mercedes arasında bir anlaşma imzalanmadığı için Ferrari iddiaları yeniden gündeme geldi. Diğer taraftan Charles Leclerc'in adı da Hamilton sonrası için Mercedes'le anılıyor.

Hamilton, "Anlaşma konusunda bir panik yok. Bunu yapacağız, baskı altında değiliz ve her zaman dürüstüz."

"Toto birisiyle konuşuyor olursa, bana söyleyecek. Aynısı benim için de geçerli. Tüm kariyerim boyunca hiç bir zaman gidip bir başkasıyla çıtayı yükseltmesini sağlayıp sağlayamayacağımı ve onun çıtasını yükseltmesini sağlayıp sağlayamayacağımı görmek için konuşmadım - o oyunu hiç oynamadım ve o da oynamadı."

"Her zaman açık olduk. Ancak nihayetinde bu kadar yakın bir ilişkiye sahip olmak, bazen iş konusunda sert tartışmaları yapmayı zorlaştırıyor, çünkü işin içine duygu giriyor ve çemberin dışına çıkmak, ilişkiyi bir kenara bırakıp işimize ve ikimiz için de en iyisine odaklanmak konusunda çok dikkatli olmalıyız."

"Ancak yıllar içinde bu dengeyi gerçekten iyi bulmayı başardık." dedi.