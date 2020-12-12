Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
FP3:
00 Saat
:
04 Dakika
:
02 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'la yapılan görüşmelerin uzamasının sebebinin para olmadığını belirtti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve taraflar henüz yeni kontrat görüşmelerinde sona gelemediler.

Hamilton'ın elinde Mercedes dışında bir alternatif  bulunmuyor ve her ne kadar emekli ihtimali olsa da, bunun çok düşük bir ihtimal olduğu düşünülüyor.

Tarafların sözleşme süresinde ya da maaşta anlaşamadığı konusunda iddialar vardı.

Ancak Wolff, bunun parayla ilgili olmadığını belirtti.

Suddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Wolff, "Finansal yön her zaman tartışmanın bir parçasıdır ancak her iki tarafında asla keyif almadığı bir şey."

"Ancak bizim durumumuzda -önemli bir- parametre değil. Her şey, kendisini bu dünyanın içerisinde nasıl gördüğü ve düşünce süreçlerinin nasıl yürüdüğüyle ilgili."

"Mercedes için en önemli şeylerden bir tanesi onu bir marka elçisi olarak nasıl kullanabileceğimiz ve pistin dışında kaç gün müsait olacağı."

"Şahsen Lewis'in başka bir yere gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Onun henüz bitmemiş bir işi olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre devam etmemesinin engelleyen hiçbir şey yok, ama hiçbir şeyi de göz ardı etmiyorum." dedi.

Gasly: "Orta grup çok yakın görünüyor"

Önceki haber

Gasly: "Orta grup çok yakın görünüyor"

Sonraki haber

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"

Leclerc: "Beklediğimizden daha iyiyiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Beklediğimizden daha iyiyiz"

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Abu Dhabi GP 2. antrenman: Bottas lider, Mercedes 1-2

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 F1 tasarımlarından bazıları Abu Dhabi'de piste çıktı

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

Son Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu
F1 Formula 1 / Son dakika

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

35 dk
2
Formula 1

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu

44 dk
3
Formula 1

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"

1s
4
Formula 1

Leclerc: "Beklediğimizden daha iyiyiz"

2s
5
Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Bottas'ın önünde lider!

23s

Son Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"
F1

Hamilton: "Araç bıraktığım gibi değildi"

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu
F1

Video: Alonso'nun R25 ile Abu Dhabi'deki 1:42'lik turu

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış
F1

Grid cezası alan Perez, yarış temposuna odaklanmış

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"
F1

Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"

Son Videolar

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
4 Ara 2020

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.