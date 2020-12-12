Wolff: "Hamilton'la görüşmelerin uzamasının sebebi para değil"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve taraflar henüz yeni kontrat görüşmelerinde sona gelemediler.

Hamilton'ın elinde Mercedes dışında bir alternatif bulunmuyor ve her ne kadar emekli ihtimali olsa da, bunun çok düşük bir ihtimal olduğu düşünülüyor.

Tarafların sözleşme süresinde ya da maaşta anlaşamadığı konusunda iddialar vardı.

Ancak Wolff, bunun parayla ilgili olmadığını belirtti.

Suddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Wolff, "Finansal yön her zaman tartışmanın bir parçasıdır ancak her iki tarafında asla keyif almadığı bir şey."

"Ancak bizim durumumuzda -önemli bir- parametre değil. Her şey, kendisini bu dünyanın içerisinde nasıl gördüğü ve düşünce süreçlerinin nasıl yürüdüğüyle ilgili."

"Mercedes için en önemli şeylerden bir tanesi onu bir marka elçisi olarak nasıl kullanabileceğimiz ve pistin dışında kaç gün müsait olacağı."

"Şahsen Lewis'in başka bir yere gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Onun henüz bitmemiş bir işi olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre devam etmemesinin engelleyen hiçbir şey yok, ama hiçbir şeyi de göz ardı etmiyorum." dedi.