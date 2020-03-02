Wolff: "Hamilton'la görüşmelerde para bir faktör değil"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'la yaptıkları yeni sözleşme görüşmelerinde paranın bir faktör olmadığını söyledi.
Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın sözleşmesi 2020 sonunda bitiyor ve adı Ferrari ile anılsa da, son haftalarda Alman ekiple yeni sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.
Başlangıçta tarafların anlaşamadığı söylenmişti çünkü Hamilton'ın Mercedes'ten astronomik taleplerde bulunduğu iddia ediliyordu.
Ancak iddialardan kısa bir süre sonra hem Hamilton hem de Mercedes bunu yalanladı.
Şimdi ise Mercedes takım patronu Toto Wolff, taraflar arasındaki görüşmelerde paranın bir rol oynamadığını söyledi.
Wolff, "Açıkçası her sürücü iyi bir sözleşme yapmaya çalışıyor."
"Ancak iki nedenden ötürü Lewis'le yaptığımız görüşmelerde paranın belirleyici bir faktör olmadığını söyleyebilirim."
"Öncelikle Lewis, Daimler ailesinde yaşanan büyük dönüşüm sürecinin farkında. Bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Aynı zamanda tüm otomotiv endüstrisinde zor zamanlar var ve elektrifikasyon artıyor."
"İkinci ise, Lewis için hızlı bir araca ve dünya şampiyonluğunu kazanmak için en iyi ekipmanlara sahip olmak paradan çok daha önemli." dedi.
Ross Brawn geçtiğimiz günlerde, mevcut kural istikrarından ötürü daha yakın bir sezon beklediğini söylemişti.
Bu açıklamalar Wolff'a soruldu ve Mercedes'in patronu da şöyle yanıt verdi: "Madem buna inanıyor, o zaman neden 2021 için kuralları değiştiriyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Bizim düşüncemiz her zaman istikrarlı kuralların daha iyi olduğu yönündeydi. Avantajımızı koruduğumuz için bunu istemedik, tam olarak Ross'un söylediği şey için istedik. Sonuçta bir kural, ne kadar uzun süre aynı kalırsa takımlar birbirlerine o denli yaklaşır."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Wolff: "Hamilton'la görüşmelerde para bir faktör değil"
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