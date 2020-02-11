Wolff: "Hamilton'la görüşmeler sezon başında devam edecek"

Mercedes pilotu Hamilton'ın sözleşmesi 2020 sezonunun sonunda bitecek ve takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili pek çok spekülasyon var.

Başlangıçta Mercedes ve Hamilton'ın iki yıllık yeni bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu iddia edilmişti. Daha sonra da görüşmelerin Hamilton'ın istekleri sonrası sekteye uğradığı iddia edildi.

Ancak Mercedes F1'in patronu Wolff, anlaşma imzalamamaları için hiçbir sebep olmadığını söylerken, görüşmelerin sezon başında devam edeceğini dile getirdi.

"Bence bu, oldukça net bir kombinasyon. Araçtaki en hızlı pilotu istiyoruz ve sanırım Lewis de en hızlı araçta olmak isteyecek. Bu yüzden net bir karşılıklı çıkar var. Her iki taraf da birbirleriyle çalışmaya ilgi gösteriyor."

"Lewis'le birlikte yılın yaklaşık 10 ayında dünyayı dolaşıyoruz ve her iki haftada bir birbirimizle iletişime geçiyoruz. Bu yüzden de kışın birbirimizi yalnız bırakıyoruz."

"Onunla son konuşmam Noel partisinden önceki akşamdı. Güzel bir sohbetimiz vardı. Amerika'dan döndükten ve sezona başladıktan sonra geleceğiyle ilgili görüşmelere devam edeceğimizi söyledik."

"En iyi sürücüleri takıma çekme konusunda büyük bir inanca sahibim ve Lewis şu noktada, altı dünya şampiyonluğuyla mevcut sürücüler arasında en iyisi olduğunu kanıtladı. Orta ve uzun vadede en iyisini sağlamaya ve onları takıma çekmeye devam etmeyi umuyoruz.”

Mercedes'in yeni sponsoru Ineos'un patronu Sir Jim Ratcliffe de Mercedes ile yapılan anlaşma sonrası Hamilton'la çalışacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Ratcliffe, ”Onunla tanışmadım ama onun büyük bir hayranıyım. Bence dünyadaki en büyük pilotlardan biri. Son derece yetenekli ama gelecekle ilgili bu karar bana bağlı değil." dedi.