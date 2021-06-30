Wolff: "Hamilton'la artık son detayları konuşuyoruz"

Mercedes'te hem Lewis Hamilton hem de Valtteri Bottas'ın kontratı yıl sonunda bitecek ve Hamilton'ın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Taraflar geçtiğimiz haftalarda yeni kontrat görüşmelerine başladılar ve artık sona gelinmişe benziyor. Hamilton'ın yeni anlaşmayla beraber en az iki yıl daha Alman üreticide kalması bekleniyor.

Mercedes patronu Toto Wolff da görüşmelerde sona gelindiğini işaret etti.

Wolff, Osterreich gazetesine verdiği demeçte Hamilton'la ilgili görüşmeler hakkında şu açıklamayı yaptı: "Zaten [yeni kontratla aramızdaki] en büyük engelleri ortadan kaldırdık."

"Şimdi geriye sadece detayları konuşmak kaldı. Bunları konuşuyoruz ve bunları da ortadan kaldıracağız."

Diğer tarafta Bottas'ın geleceği ise büyük bir soru işareti gibi görünüyor.

Fin pilot son iki yarışta iyi performans gösterdi fakat genel görüş yerini George Russell'ın alacağı yönünde.

Bottas'ın son performansının etkisi sorulduğunda Wolff, "Geçen hafta sonu harika bir yarış çıkardı ancak bu, kararımızı değiştirmeyecek. Buna önümüzdeki haftalarda ve aylarda bakacağız." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, arrives on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images