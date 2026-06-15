Wolff, Hamilton'ın yükselişi hakkında: "Belki de sebebi sevgilisidir!"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın 2026 sezonundaki yükselişini değerlendirirken teknik faktörlerin yanı sıra özel hayatının da önemli rol oynadığını söyledi.
Lewis Hamilton ve Toto Wolff, Mercedes'te geçirdikleri 10 yılı aşkın sürede altı dünya şampiyonluğu kazanarak spor tarihinin en başarılı ortaklıklarından birine imza atmıştı.
Hamilton'ın 2025 sezonu öncesinde Ferrari'ye transferi ilk etapta beklenen sonuçları vermemişti. Yedi kez dünya şampiyonu olan Britanyalı pilot, Ferrari'deki ilk sezonunda zorlu bir dönem geçirirken tek bir podyum dahi elde edememişti.
Ancak 2026 sezonunda tablo tamamen değişti.
Barselona'daki zafer, Hamilton'ın Monako ve Kanada'da aldığı ikinciliklerin ardından geldi. Ferrari pilotu sezonun ilk bölümünde Çin Grand Prix'sinde de podyuma çıkmayı başarmıştı.
Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'i geride bıraktı. Yarışa ön sırada George Russell'ın yanında başlayan Britanyalı pilot, üç pit stop stratejisini tercih etti ve yarışın son bölümündeki sanal güvenlik aracı periyodundan önce de galibiyet mücadelesi verebilecek tempoya sahip görünüyordu.
Sanal güvenlik aracının devreye girmesiyle son pit stopunu avantajlı şekilde gerçekleştiren Hamilton, iki Mercedes pilotunun önünde piste döndü ve farkı açarak Ferrari'nin sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Bu sonuç aynı zamanda 2026 sezonunda Mercedes dışındaki bir takımın kazandığı ilk yarış oldu.
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Yarışın ardından konuşan Wolff, eski pilotunu tebrik eden ilk isimlerden biri oldu.
"Öncelikle Lewis'i tebrik ediyorum. Özellikle geçen yıl yaşadığı zorlu dönemler de dahil olmak üzere çok sıkı çalıştı. Bu yüzden kazandığı için gerçekten çok mutluyum."
"Her zaman söyledim; eğer bizim pilotlarımız kazanmayacaksa, o zaman Lewis kazansın isterim. Bugün de bunu hak etti."
"Elbette sanal güvenlik aracının doğru zamanda çıktığını söyleyebilirsiniz ama yarış böyle bir şey. Fred Vasseur adına da mutluyum. Onunla zaman zaman zor dönemler geçirdik. Bazen o beni sinirlendiriyor, bazen de ben onu. Ancak Ferrari'yi yönetmenin muazzam bir baskısı var. Bu yüzden onun adına mutluyum. Kendisi benim için özel bir insan."
Hamilton'ın performansındaki yükselişin nedenleri sorulduğunda Wolff, hem yeni nesil Formula 1 araçlarının karakteristik özelliklerine hem de Hamilton'ın pist özel hayatına dikkat çekti.
"Sıkı çalışma."
"Ayrıca bu araçların önceki nesil araçlardan farklı olduğunu düşünüyorum. Önceki araçlarda zıplama problemi, aşırı sert süspansiyonlar ve sürücülerin aracı hissetmesini zorlaştıran özellikler vardı. Şimdi ise aerodinamik ve araç dinamiği açısından daha geleneksel sürüş karakterine dönüldü. Elbette motor yönetimi tamamen farklı ama Lewis'in ne kadar güçlü sürdüğünü görebiliyorsunuz."
"Takım içerisindeki dinamikler de iyi görünüyor. Yarış mühendisiyle ilişkisi oldukça sağlam gibi. Onu televizyonda podyumda gördüm. Yüz ifadesi bana çok mutlu olduğunu gösteriyordu."
"Belki sevgilisi de yardımcı oluyordur! Benim için de hayat arkadaşına sahip olmak çok yardımcı oldu. İstikrarlı bir aile yaşamınız oluyor ve onlar da oldukça iyi anlaşıyor gibi görünüyor."
"Bence tüm bu faktörler; duygusal, kişisel ve profesyonel açıdan bir araya geliyor."
"Eğer hayatınızda her şey yolundaysa, kazanırsınız."
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
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