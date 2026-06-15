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Formula 1 İspanya GP

Wolff, Hamilton'ın yükselişi hakkında: "Belki de sebebi sevgilisidir!"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın 2026 sezonundaki yükselişini değerlendirirken teknik faktörlerin yanı sıra özel hayatının da önemli rol oynadığını söyledi.

Oleg Karpov Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ve Toto Wolff, Mercedes'te geçirdikleri 10 yılı aşkın sürede altı dünya şampiyonluğu kazanarak spor tarihinin en başarılı ortaklıklarından birine imza atmıştı.

Hamilton'ın 2025 sezonu öncesinde Ferrari'ye transferi ilk etapta beklenen sonuçları vermemişti. Yedi kez dünya şampiyonu olan Britanyalı pilot, Ferrari'deki ilk sezonunda zorlu bir dönem geçirirken tek bir podyum dahi elde edememişti.

Ancak 2026 sezonunda tablo tamamen değişti.

Barselona'daki zafer, Hamilton'ın Monako ve Kanada'da aldığı ikinciliklerin ardından geldi. Ferrari pilotu sezonun ilk bölümünde Çin Grand Prix'sinde de podyuma çıkmayı başarmıştı.

Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Mercedes'i geride bıraktı. Yarışa ön sırada George Russell'ın yanında başlayan Britanyalı pilot, üç pit stop stratejisini tercih etti ve yarışın son bölümündeki sanal güvenlik aracı periyodundan önce de galibiyet mücadelesi verebilecek tempoya sahip görünüyordu.

Sanal güvenlik aracının devreye girmesiyle son pit stopunu avantajlı şekilde gerçekleştiren Hamilton, iki Mercedes pilotunun önünde piste döndü ve farkı açarak Ferrari'nin sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonuç aynı zamanda 2026 sezonunda Mercedes dışındaki bir takımın kazandığı ilk yarış oldu.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Yarışın ardından konuşan Wolff, eski pilotunu tebrik eden ilk isimlerden biri oldu.

"Öncelikle Lewis'i tebrik ediyorum. Özellikle geçen yıl yaşadığı zorlu dönemler de dahil olmak üzere çok sıkı çalıştı. Bu yüzden kazandığı için gerçekten çok mutluyum."

"Her zaman söyledim; eğer bizim pilotlarımız kazanmayacaksa, o zaman Lewis kazansın isterim. Bugün de bunu hak etti."

"Elbette sanal güvenlik aracının doğru zamanda çıktığını söyleyebilirsiniz ama yarış böyle bir şey. Fred Vasseur adına da mutluyum. Onunla  zaman zaman zor dönemler geçirdik. Bazen o beni sinirlendiriyor, bazen de ben onu. Ancak Ferrari'yi yönetmenin muazzam bir baskısı var. Bu yüzden onun adına mutluyum. Kendisi benim için özel bir insan."

Hamilton'ın performansındaki yükselişin nedenleri sorulduğunda Wolff, hem yeni nesil Formula 1 araçlarının karakteristik özelliklerine hem de Hamilton'ın pist özel hayatına dikkat çekti.

"Sıkı çalışma."

"Ayrıca bu araçların önceki nesil araçlardan farklı olduğunu düşünüyorum. Önceki araçlarda zıplama problemi, aşırı sert süspansiyonlar ve sürücülerin aracı hissetmesini zorlaştıran özellikler vardı. Şimdi ise aerodinamik ve araç dinamiği açısından daha geleneksel sürüş karakterine dönüldü. Elbette motor yönetimi tamamen farklı ama Lewis'in ne kadar güçlü sürdüğünü görebiliyorsunuz."

"Takım içerisindeki dinamikler de iyi görünüyor. Yarış mühendisiyle ilişkisi oldukça sağlam gibi. Onu televizyonda podyumda gördüm. Yüz ifadesi bana çok mutlu olduğunu gösteriyordu."

"Belki sevgilisi de yardımcı oluyordur! Benim için de hayat arkadaşına sahip olmak çok yardımcı oldu. İstikrarlı bir aile yaşamınız oluyor ve onlar da oldukça iyi anlaşıyor gibi görünüyor."

"Bence tüm bu faktörler; duygusal, kişisel ve profesyonel açıdan bir araya geliyor."

"Eğer hayatınızda her şey yolundaysa, kazanırsınız."

Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

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Novak Djokovic arrives in the paddock.

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Franco Colapinto, Alpine

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Nico Hulkenberg, Audi F1 Team with Novak Djokovic

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Franco Colapinto, Alpine

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Max Verstappen, Red Bull Racing

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Drivers' parade

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Franco Colapinto, Alpine

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Charles Leclerc, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Flavio Briatore, Alpine

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Charles Leclerc, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Charles Leclerc, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Max Verstappen, Red Bull Racing

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Oliver Bearman, Haas F1 Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lando Norris, McLaren

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Fans

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Charles Leclerc, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
The Ferrari team gathered at the podium ceremony

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Lewis Hamilton, Ferrari

Barselona-Katalonya Grand Prix - Pazar Günü
Formula 1
60

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