Wolff, Hamilton'ın yerine geçmek isteyen isimlerden WhatsApp mesajları almış

Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Mercedes'te bırakacağı boşluğa göz diken F1 pilotlarından şimdiden mesajlar almaya başlamış.

Hamilton ve Mercedes, Hamilton'ın sansasyonel bir şekilde Ferrari'ye geçmesinden önceki son sezonlarına giriyorlar.

Mercedes için asıl soru, istatiksel olarak en başarılı F1 pilotunun yerine kim alacak.

CNBC'ye verdiği demeçte takım patronu Wolff, "Evet, tahmin edebileceğiniz gibi, şimdiden her türlü seçeneği değerlendiriyoruz."

"Fırsatları değerlendireceğiz ve belki biz de cesur davranacağız." dedi.

Gelecek yıl Ferrari'deki koltuğunu Hamilton'a kaybeden Carlos Sainz, 2025 için kendine yeni bir takım bulmak zorunda.

Geçen yıl Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim olan Sainz, pilot pazarının gözdesi olabilir.

Mercedes bunun yerine harika çocuk adayı Kimi Antonelli gibi daha genç bir seçeneği tercih de edebilir.

Wolff, "Evet, bence bu geniş bir yelpaze." dedi.

"Tahmin edebileceğiniz gibi, ilk gün oldukça fazla telefon görüşmesi ve WhatsApp mesajı aldık."

"Acele etmeyeceğiz."

"Bence bu geniş yelpaze, çok uzun bir süre için geleceğimiz olabilecek çok genç yeteneklerden diğer seçeneklere, hala performans ve bilgi sahibi olanlara kadar uzanıyor."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG George Russell, Mercedes-AMG Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Yani bu işin nerede biteceğinden emin değilim. Ancak önümüzdeki birkaç ay tüm bu seçenekleri değerlendirmek açısından ilginç olacak." dedi.

Wolff, Mercedes'in 2025 sürücü kadrosuyla ilgili büyük kararını verirken, zorlu geçmesi beklenen 2024 sezonunun da üstesinden gelmek zorunda.

Sezona, Hamilton'ın yakında başka bir takımda olacağını bilerek girmenin yanı sıra, Red Bull'larla aralarındaki farkı bir şekilde azaltmaları gerekiyor.

Wolff, "İstikrarlı düzenlemelere sahip olduğunuzda arayı kapatmanın her zaman zor olduğu açık."

"Açıkçası, onlar kendi liglerinde ve hemen hemen biz de, geçen yıl Dünya Şampiyonasını ikinci olarak bitirdik ve sonra Ferrari ve McLaren var, sadece oyunu biraz hızlandırmamız ve daha fazla performans, daha fazla tur zamanı bulmamız gerekiyor."

"George ve Lewis ile yapacağımız şey de bu, kısa ve orta vadeye baktığımda şu anda sahip olduğum tek amaç bu." dedi.

Wolff, Hamilton'ın geçen yaz yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra 2025'te Ferrari'ye gitmek üzere bozduğu sözleşme maddesiyle ilgili de bilgi verdi.

Wolff, "Geçen yıl yeni bir anlaşma imzaladığımızda, geleceğin ne getireceğini görmek için bunu kısa tutmak istedik."

"Bu Lewis ile beraber aldığımız bir karardı."

"Bunun eninde sonunda belki iki yıl sonra biteceğini biliyorduk. Ama bir yıllık anlaşma seçeneğinin olduğunu da biliyorduk."

"Zamanlama biraz sürpriz oldu ama karar bir anda ortaya çıkmadı."

"Bence eninde sonunda bir yarış pilotunun kariyeri sona eriyor ve Lewis'in bir değişiklik istediğine, bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler denemek istediğine inanıyorum."

"Takım daha önce de böyle bir durumla karşılaştı. Pilot kadrosunda değişiklikler oldu."

"Önümüzde koca bir yıl var ve ben şimdi her şeyimi vereceğim."

"Tabii ki, bir yandan çok zorladığımızı ve bu yıl her iki sürücüyle de başarılı olmak istediğimizi söylüyorsunuz ama sonra 2025'e ve daha sonra da 2026'ya bakmamız gerekiyor ve bu da aklımızda yer edecek." dedi.