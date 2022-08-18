Wolff, Hamilton'ın yeri için hiç kimseyle görüşmemiş
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın yerini doldurmak için hiç kimseyle görüşmediklerini ve pilotlarının spora bağlılığından şüphe duymadıklarını söyledi.
Son yılların hegemon gücü Mercedes, 2022 kurallarına yeterince iyi uyum sağlayamadı ve sezona başta dalgalanma sorunu olmak üzere birçok sıkıntıyla başladı.
Bu sorun, Hamilton'ın ilk yarışlarda ciddi sıkıntı çekmesine yol açtı, özellikle Suudi Arabistan'da sıralama turlarına ilk bölümde veda etmesi ve Imola'da puan alamaması dikkat çeken başarısızlıklar olarak ekrana yansıdı. Ayrıca 2021 Suudi Arabistan GP'sinden bu yana galibiyete ulaşamayan Hamilton'ın bu 13 yarışlık serisi, kariyerindeki en uzun galibiyetsizlik serisi.
Yine de Hamilton'ın spora adanmışlığını sorgulamayan Toto Wolff, yedi kez dünya şampiyonunun bırakmaya karar vermesi durumunda diğer sürücü seçeneklerini araştırdıkları yönündeki tüm iddiaları reddediyor.
Yaz arası öncesi Autosport/Motorsport.com'a konuşan Wolff, "Başka hiçbir sürücüyle temas halinde değiliz."
"Lewis ve ben, işler yolunda gitmese de, bir umut olduğunu düşünerek hiç olmazsa gelecek yıl için de birlikte kalacağız."
“Son birkaç aydır bu birlikteliğin beş veya 10 yıl daha devam edip etmeyeceğini konuşuyoruz. Yani iddialar doğru değil, gelecek için aktif veya reaktif herhangi bir pilotla temas halinde olmadım.”
"Kendisi kesinlikle keyifli bir deneyim yaşamıyor, ancak ilk birkaç yarıştan sonra çok özel bir performans sergilemeye ve durumu kabullenerek aracı yeniden nasıl ön gruba çekebileceğimizi düşünmeye başladı."
"Elimden gelenin en iyisini yapmadığım zamanlarda bile, odadaki en olumlu kişi kendisiydi, bu aracı kullanabilmek için herkesi ayağa kaldırdı." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Tecrübeli Hamilton, W13 ile ilgili sorunları anlamak ve çözümler denemek için ilk yarışlardaki bazı antrenman seansında denek olarak kullanıldı.
Bu meydan okumayı başarıyla atlatmak için "bu aşırı çözümleri denemenin önemli olduğunu" düşünen Wolff, "Aralık ayında dünya şampiyonluğu için yarışıyorduk, sadece dört ay sonra ise şampiyonluk materyali içermeyen bir aracımız var."
"Öyleyse herkes -pilotlar, mühendisler, yönetim- önce dibe vurmalı ve 'tamam, şimdi gerçek bu, bu konuda ne yapıyoruz?' demeli."
"Düğmeyi çevirip, 'tamam, sorun değil, kendimiz halledeceğiz' diyemezsiniz." dedi.
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