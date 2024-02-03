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Wolff, Hamilton'ın yeri için Antonelli ihtimalini reddetmiyor

Toto Wolff, Kimi Antonelli hakkında spekülasyon yaratmak istemese de, Mercedes ihtimalini tamamen reddetmiyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Junior Programme

Kimi Antonelli, şu anda en gelecek vadeden sürücülerin başında geliyor ve alt serilerdeki başarılarına bakıldığında, eşsiz bir "CV'ye" sahip olduğu görülüyor.

Kartingde kırılmadık rekor bırakmayan Antonelli, son iki yılda İtalya F4, ADAC F4, Formula Regional Middle East ve Formula Regional European'da şampiyon oldu.

Yeni sezonda F2'ye geçecek genç sürücü, burada Prema ile yarışacak ve kendisinden beklentiler büyük.

Mercedes sürücü programında yer alan İtalyan sürücünün adı, 2025 için Lewis Hamilton'ın koltuğuyla anılıyor.

Bu konuda yorum yapması istendiğinde Wolff, "Kimi 11 yaşından beri Mercedes ile birlikte."

"Her zaman genç sürücü programındaydı ve alt kategorilerdeki kariyeri çok başarılıydı."

"Bence şu aşamada en önemlisi F2'ye konsantre olması, eğer onun aklını karıştırmaya başlarsak ya da medyada dedikodular çıkarırsak bu onun F2 sezonuna yardımcı olmaz."

"Birkaç yıl önce kartingde yarışıyordu ve daha 18 yaşında bile değil."

"Dolayısıyla bu aşamada Kimi'nin Formula 1'e geçeceğine dair herhangi bir spekülasyon başlatmamayı tercih ederim." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 misafirhanesinde

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 misafirhanesinde

Fotoğraf: Franco Nugnes

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