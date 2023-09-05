Wolff: "Hamilton'ın yeni anlaşmasının gecikmesine 'kaçış maddeleri' neden oldu"

Hamilton ve Mercedes 2024 ve 2025 sezonları için, yedi dünya şampiyonluğunun altısını kazandığı Brackley'deki kalış süresini 13 yıla çıkaracak bir anlaşma imzaladı.

Hamilton daha önce F1'de birkaç yıl kalmaktan mutlu olacağını ima etmişti, ancak sonunda her iki taraf iki yıllık yeni bir anlaşma üzerinde uzlaştı.

Wolff'a göre daha kısa süreli anlaşma her iki tarafa da gelecek için esneklik sağlıyor ve karmaşık çıkış maddelerine gerek bırakmıyor.

F1 2026'da kuralların değişeceği kritik bir döneme girerken, Hamilton takıma bir dönem daha bağlanmadan önce Mercedes'in yeni aracı ve güç ünitesiyle ne kadar rekabetçi olacağını değerlendirebilecek.

Sky Sports F1'e verdiği demeçte Wolff, "Bu dinamik bir ortam ve beş yıllık bir sözleşme imzalamak, ona performans gösteren bir araba sağlamamamız durumunda herhangi bir kaçış maddesi olup olmadığını tartışmanız gerektiği anlamına geliyor."

"Bu yüzden böyle bir şey düşünmedik. Öngörülebilir geleceği iki yıl olarak gördüğümüzü söyledik. Ve birbirimize taahhüt ettiğimiz şey de bu." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Wolff, Hamilton'ın aktif F1 kariyerinin sonuna kadar ve sonrasında farklı bir kapasitede takımla devam edeceğine inandığını ve yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın başka bir yere gitmeyi düşüneceğini sanmadığını belirtti.

Wolff, "Bence her şeyden önce, artık yarışmamaya karar verse bile takımdaki rolü daha uzun bir süre devam edecek."

"Onu başka bir takım adına araç kullanırken göremiyorum ve [sporun] dışında her zaman ikonik bir yarış pilotu ve kişiliği olacak, bu yüzden kariyerlerimizin ve yolculuğumuzun yarışların ötesinde de devam etmesini umuyorum." dedi.

Mercedes ayrıca George Russell ile 2025 sonuna kadar sürecek yeni bir anlaşma imzaladı, yani her iki sürücü de 2026 kural değişikliği öncesinde serbest olacak.

Ancak Wolff her iki pilotu da önemli bir kavşakta kaybedebileceğinden endişe etmiyor, çünkü Mercedes'e düşen sadece en iyi pilotların kullanmak isteyeceği hızlı bir otomobil üretmek.

Wolff, "Her iki tarafın da yararına olacaksa, birlikte kalmanız gerektiğine inanıyorum."

"Hızlı bir araba yapmalıyız, hızlı bir sürücüye ihtiyacımız var. Çok ünlü bir futbol koçunun bir keresinde bana söylediği gibi, iyi bir oyuncu başka bir yere gitmek isterse, başka bir yere gitmesine asla engel olmamalısınız."

"Dolayısıyla, birisi takımı ya da sürücüyü değiştirmek istiyorsa, siz de harekete geçmelisiniz." dedi.