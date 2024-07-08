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Formula 1 Britanya GP

Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ı Britanya Grand Prix'sinde zafere ulaştığı için övdü ve 'omuzlarından bir yük kalktığını! düşündüğünü söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, drives to Parc Ferme whilst flying a Union flag from his cockpit

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, 1st position, drives to Parc Ferme whilst flying a Union flag from his cockpit

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton, Silverstone'daki karışık hava koşullarında 945 günlük kazanamama serisini sona erdirdi.

Kazandıktan sonra ağlaması, 104 kez yarış kazanan Hamilton'dan daha önce görülmemiş bir şeydi. Takım patronu Wolff, 39 yaşındaki pilotla son zamanlarda yaşadıkları zihinsel zorluklarda birbirlerine nasıl destek olduklarını açıkladı. 

Wolff, "İlişkimizin uzun bir geçmişi var."

"Her birimiz çeşitli aşamalarda acı çektik, o benim yanımda oldu ve son zamanlarda ben de onun zaman zaman şüphe duymasını engellemeye çalıştım."

"İşte bu yüzden tüm olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp bu performansı sergileyebilmiş olması gerçekten iyi hissettiriyor. Omuzlarından büyük bir yük kalktı." dedi.

Mercedes, 2022'de mevcut düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana birçok yeni konsept denedi, ancak şimdi Brackley merkezli ekip rekabetçi bir araçla geri dönmüş gibi görünüyor. 

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team and Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team and Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Wolff, Russell'ın Red Bull Ring'deki zaferinin Max Verstappen ve Lando Norris'in teması sayesinde geldiğini kabul ediyor. 

Russell'ın Avusturya'da şanslı olmasına rağmen, Mercedes Avusturya GP'sinden W15'in kazanmaya neredeyse hazır olduğu inancıyla ayrıldı; ancak Wolff bunun Silverstone'daki kadar kısa sürede gerçekleşeceğini hiç düşünmemişti.

Hamilton'ın galibiyetinin daha gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda Wolff şunları söyledi: "Evet, öyle hissettiriyor çünkü geçen hafta sonu çok uzakta değildik."

"Avusturya'daki temastan önce aramızdaki farka baktığınızda fark belki tur başına 0.2 saniyeydi."

"Geçmişte pek de sevmediğimiz bir pistte uzun zamandır bu kadar yaklaşmıştık ve bu bize daha iyi olabileceğimizin ipuçlarını verdi. "

"Dürüst olmak gerekirse, Silverstone'da kazanacağımızı düşünmüyorduk çünkü neredeyse hiç yeni bir şey yok."

"Daha çok Budapeşte ya da Spa'yı bekliyorduk ama George'a katılıyorum, şu anda yaptığımız şeyin doğru olduğu konusunda haklıyız."

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