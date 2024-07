Wolff: "Hamilton'ın üzerinden büyük bir yük kalktı"

Hamilton, Silverstone'daki karışık hava koşullarında 945 günlük kazanamama serisini sona erdirdi.

Kazandıktan sonra ağlaması, 104 kez yarış kazanan Hamilton'dan daha önce görülmemiş bir şeydi. Takım patronu Wolff, 39 yaşındaki pilotla son zamanlarda yaşadıkları zihinsel zorluklarda birbirlerine nasıl destek olduklarını açıkladı.

Wolff, "İlişkimizin uzun bir geçmişi var."

"Her birimiz çeşitli aşamalarda acı çektik, o benim yanımda oldu ve son zamanlarda ben de onun zaman zaman şüphe duymasını engellemeye çalıştım."

"İşte bu yüzden tüm olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp bu performansı sergileyebilmiş olması gerçekten iyi hissettiriyor. Omuzlarından büyük bir yük kalktı." dedi.

Mercedes, 2022'de mevcut düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden bu yana birçok yeni konsept denedi, ancak şimdi Brackley merkezli ekip rekabetçi bir araçla geri dönmüş gibi görünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the garage with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team and Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images