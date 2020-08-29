Wolff: “Hamilton’ın sıralamalardaki turu bu dünyadan değil!”

Hamilton, Spa’daki üç sıralama seansını da ilk sırada tamamlayarak F1 kariyerindeki 93. pole pozisyonunu elde etti. Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas’a yarım saniyeden fazla fark atmayı da başardı.

Hamilton, 2020’deki güçlü performansına devam ediyor ve sürücüler şampiyonasında şimdiden Max Verstappen’in 37 puan önünde yer alıyor. Bottas ise Verstappen’in 6 puan arkasında.

Ancak Mercedes takım patronu Wolff, sürücüleri arasındaki farkı açıklayan, psikolojik anlamda bir değişiklik olmadığını düşünüyor.

Wolff, “Hayır, bugünkü farkın psikolojik bir sebebi olduğunu düşünmüyorum.”

“Valtteri, özellikle son bölümde araç ayarlarında zorlandı. Bunu verilerde görebilirsiniz. Viraj çıkışlarında biraz daha fazla kayıyordu ve bu da işi zorlaştırıyor.”

“Bu bir fark yaratıyor, ancak Lewis’in bu dünyanın dışında olan performansını küçümsemek istemiyorum.”

“Bu hızlı, geleneksel pistlerde kendi liginde.” dedi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Hamilton ise, siyahi aktör Chadwick Boseman’ın hayatını kaybettiğini öğrendikten sonra cumartesi günü yeniden odaklanma konusunda zorlandığını söyledi.

Hamilton, pole pozisyonunu Boseman’a adadı ve aracından inerken, Black Panther filmindeki ünlü ‘Wakanda Forever’ hareketini yaptı.

Wolff, Hamilton’ın 2020’de karşılaştığı zorlukların, enerjisini pist üzerinde göstermeye teşvik ettiğini düşünüyor.

Wolff, “Birçok diğer insan gibi, biz de zorluklara karşı iyi çalışıyoruz ve bunu tartıştığımız için bununla ilişki kurabildim.”

“Hepimiz biraz da olsa benzeriz. Üzerinize ne kadar çok şey yüklenirse, o kadar güçlenirsiniz.”

“Bunu bu sezon, tüm bu dünyada gerçekleşen çılgınlıklarla ve tüm bu trajedilerle beraber Lewis ile kesinlikle görüyoruz.”

“O, bu şartlarla beraber, dünyada olan şeylere cevap verebilmek için azimle çalışıyor.” dedi.