Wolff: "Hamilton'ın Russell'ın ardında kalması pek önemli değil"
Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın 2022 yılını George Russell'ın ardında tamamlamasının pek bir önem taşımadığını çünkü zaferler için savaşmadıklarını söylüyor.
Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde Mercedes F1 kariyerinin 200. Grand Prix'sine katıldı fakat vites kutusu/hidrolik arızası yaşayıp, bitiş çizgisine ulaşamadı.
Bu, Hamilton'ın 2022 sezonunu altıncı bitirdiği ve 2007'de başlayan kariyerinin en kötü sonucunu elde ettiği anlamına geliyor.
Hamilton ayrıca George Russell'ın sezonu dördüncü bitirmesiyle, Jenson Button ve Nico Rosberg'den sonra üçüncü kez bir takım arkadaşına geçildi.
Fakat Toto Wolff, Hamilton'ın Russell'a geçilmesinin hiçbir anlam ifade etmediği görüşünde.
İrlandalı RTE ajansının aktardığına göre Wolff, "Bu o kadar da önemli değil çünkü dünya şampiyonluğu için savaşmadılar."
"Brezilya'daki yarış haricinde galibiyet için de yarışmadılar. İkinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci bitirmelerinin de hiçbir takım için önemli olduğunu düşünmüyorum."
"Geçen yıl çok daha kötüydü çünkü o zaman [zafer] elimizden alındı. Bu yıl ise yeterince iyi performans gösteremediğimiz için, kendimizden kaynaklı sebeplerle kaybettik."
"Lewis gerçekten çok iyiydi. Şampiyonluğu elinden alınan bir dünya şampiyonunun gelip herkesi parçalamasını bekliyorsunuz ama biz ona bunu yapabileceği bir araç veremedik."
"Fakat zor zamanlarda, brifing odasında sahip olduğu enerji seviyesiyle takımın motivasyonunu artırdı. Onu 10 yıldır hem bir insan olarak tanıyorum, bu yılki tutumu ve zihniyeti olağanüstü." dedi.
Hamilton, bugün Yas Marina pistindeki lastik testine katılacak ve bu onun Mercedes W13 aracıyla son sürüşü olacak.
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