Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Alonso, Gasly ve Piastri yeni takımlarıyla ilk testine başladı Sonraki / Verstappen: "2022'yi tekrarlamak zor olsa da, 2023 için hedefimiz bu"
Formula 1 Haberler

Wolff: "Hamilton'ın Russell'ın ardında kalması pek önemli değil"

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın 2022 yılını George Russell'ın ardında tamamlamasının pek bir önem taşımadığını çünkü zaferler için savaşmadıklarını söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Wolff: "Hamilton'ın Russell'ın ardında kalması pek önemli değil"
Haberi dinle

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde Mercedes F1 kariyerinin 200. Grand Prix'sine katıldı fakat vites kutusu/hidrolik arızası yaşayıp, bitiş çizgisine ulaşamadı.

Bu, Hamilton'ın 2022 sezonunu altıncı bitirdiği ve 2007'de başlayan kariyerinin en kötü sonucunu elde ettiği anlamına geliyor.

Hamilton ayrıca George Russell'ın sezonu dördüncü bitirmesiyle, Jenson Button ve Nico Rosberg'den sonra üçüncü kez bir takım arkadaşına geçildi.

Fakat Toto Wolff, Hamilton'ın Russell'a geçilmesinin hiçbir anlam ifade etmediği görüşünde.

İrlandalı RTE ajansının aktardığına göre Wolff, "Bu o kadar da önemli değil çünkü dünya şampiyonluğu için savaşmadılar."

"Brezilya'daki yarış haricinde galibiyet için de yarışmadılar. İkinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci bitirmelerinin de hiçbir takım için önemli olduğunu düşünmüyorum."

"Geçen yıl çok daha kötüydü çünkü o zaman [zafer] elimizden alındı. Bu yıl ise yeterince iyi performans gösteremediğimiz için, kendimizden kaynaklı sebeplerle kaybettik."

"Lewis gerçekten çok iyiydi. Şampiyonluğu elinden alınan bir dünya şampiyonunun gelip herkesi parçalamasını bekliyorsunuz ama biz ona bunu yapabileceği bir araç veremedik."

"Fakat zor zamanlarda, brifing odasında sahip olduğu enerji seviyesiyle takımın motivasyonunu artırdı. Onu 10 yıldır hem bir insan olarak tanıyorum, bu yılki tutumu ve zihniyeti olağanüstü." dedi.

Hamilton, bugün Yas Marina pistindeki lastik testine katılacak ve bu onun Mercedes W13 aracıyla son sürüşü olacak.

paylaşım
yorumlar
Alonso, Gasly ve Piastri yeni takımlarıyla ilk testine başladı
Önceki haber

Alonso, Gasly ve Piastri yeni takımlarıyla ilk testine başladı
Sonraki haber

Verstappen: "2022'yi tekrarlamak zor olsa da, 2023 için hedefimiz bu"

Verstappen: "2022'yi tekrarlamak zor olsa da, 2023 için hedefimiz bu"
Daha fazlası
Ezel Tan
Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Formula 1

Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"
Formula 1

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Formula 1

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"

Son Haberler

Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn
Formula 1 Formula 1

Doohan ve Gasly, 2022'nin son testinden memn

Jack Doohan ve Pierre Gasly, Abu Dhabi testinde yaptıkları sürüşten memnun olduklarını söylediler.

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"
Formula 1 Formula 1

Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"

Williams pilotu Logan Sargeant, yeni takımıyla katıldığı sezon sonu testinden yüzü gülerek ayrılıyor.

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"
Formula 1 Formula 1

Shwartzman: "Abu Dhabi testi, hızımızın kanıtı oldu"

Robert Shwartzman, Abu Dhabi'deki Formula 1 testinde Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e yakın olmasının, hızının bir göstergesi olduğu görüşünde.

Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in strateji hatasına üzülüyor

Aston Martin, Takımlar Şampiyonası'nı Alfa Romeo ile aynı puanda tamamladı, ancak önceki sonuçlar nedeniyle İsviçre takımı sezonu önde noktaladı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.