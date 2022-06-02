Wolff: "Hamilton'ın, Russell'a denk olmak için sadece şansa ihtiyacı var"

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Russell, bu kış Williams'tan Mercedes'e geçerek Valtteri Bottas'ın yerini aldı ve Hamilton'ın yeni takım arkadaşı oldu.

24 yaşındaki pilot, yıllardır Mercedes ile ilişkilendiriliyordu ve takıma geçer geçmez güçlü bir performans sergilemeye başladı. Fakat Russell'ın, bir yarış haricinde tüm hafta sonlarında Hamilton'ı geride bırakacağını ve sıralama turlarında da takım arkadaşının 4-3 önünde olacağını çok az kişi tahmin ederdi.

Hamilton başlangıçta W13'ten en iyisini çıkarmakta zorlansa da, takım Barselona'da dalgalanma sorununu kontrol altına alınca ve aracı istenilen yerde çalıştırmaya başlayınca çok daha rahat göründü.

Takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ı düzenli olarak Russell'ın gerisinde bırakan şeyin kötü şans olduğunu söyledi. Hamilton, Monako'daki sıralama seansında kırmızı bayrak yüzünden son turunu atamadığı ve yarışta ilerleme kaydedemediği için Russell'a yetişemedi.

İspanya'da ise Haas pilotu Kevin Magnussen ile temas etmişti ve sezonun başlarındaki diğer yarışlarda, kötü zamanlamalı güvenlik aracı yüzünden birkaç kez stratejisi bozulmuştu.

Russell'ın Hamilton'ı yenmesinin artık olağan bir şey olup olmadığı sorulan Wolff şunları söyledi: "Lewis'in şanssızlıklarına bakarsanız, hayır. Yarışa bakın: yeniden arkada takıldı kaldı."

"Esteban ile temas etti, Fernando'nun arkasında kaldı ve sıralamada kırmızı bayrak çıktı. Bence bu durum değişecek. Yani bu şanssızlıklar bittiği zaman aynı tempoda olacaklar. Bir antrenman biri lider oluyor, öbüründe de diğeri lider oluyor ve bu harika."

"Ayrıca aracı düzeltmek için de birlikte çalışıyorlar çünkü bunu yapmamız lazım."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dalgalanma sorunları yüzünden McLaren ve Alfa Romeo'yu yenmekte zorlanan Mercedes şu anda gridin en hızlı üçüncü takımı.

Wolff, şampiyonada üçüncü olmanın "ait oldukları ama olmayı istemedikleri" bir yer olduğunu söyledi.

Wolff, "Takımımız üçüncü sırada ve bu yüzden, beşinci ve altıncı oluyoruz."

"Ait olduğumuz yer burası ama olmak istediğimiz yer burası değil. Bu nedenle podyum almak güzel oluyor. Uzun vadede puanlar açısından iyi ama ben bunu istemiyorum."

"Ben ön grupta galibiyet alanların bir parçası olmak istiyorum ve önemli dersler alıyoruz. Bu uzun vadede yeniden performans göstermemiz için temel oluşturacak." dedi.