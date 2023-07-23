Wolff: "Hamilton'ın pole pozisyonu, yeni kuralların öngörülemezliğini gösteriyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff'e göre Lewis Hamilton'ın kötü giden haftalardan ve kötü başlayan hafta sonunun ardından kendini pole pozisyonunda bulması yeni kuralların öngörülemezliğini gözler önüne sermekte.
Hungaroring'de son saniyede iyi bir tur atan Hamilton, 0.003 saniye farkla pole pozisyonuna ulaşarak kariyerinin 104. pole pozisyonuna imza attı.
Mercedes'in hafta sonuna denge sorunlarıyla başladığını, hatta George Russell'ın ilk bölümde elendiğini düşünürsek, Hamilton'ın bu başarısı bizlere yeni kuralların öngörülemezliğiyle ilgili çok şey anlatmakta.
Bu duruma vurgu yapan Wolff, bir anda atılım yaparak iki araçla birden önlerde yer alan Alfa Romeo'yu örnek gösteriyor.
Wolff, "Bence [dünkü performansımızda] yeni araçların öngörülemezliği kesinlikle rol oynuyor. Tüm takımlar bir düşüyor, bir kalkıyor."
"Alfa Romeo'yu tebrik ederim, yarışa beşinci ve yedinci sıralardan başlayacaklar. Bu hızın nereden geldiğini anladıklarını pek sanmıyorum."
"Red Bull yeni araçları anlayabilen tek takım gibi görünüyor, belki McLaren'i de buraya yazabiliriz."
"Ancak şu anda tersine mühendislik yaparak bir yere bulamayız, sadece çalışmalı ve doğru sonuca ulaşmalıyız." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Hamilton'ın artık araca güvenebildiğini söyleyen Wolff, "Araçtaki en büyük eksiklik yere basma gücü değil, aracın güven vermemesi. Pilotlarımız sıralama turlarında aracı zorlayamıyorlar."
"Neyse ki bu hafta sahip olduğumuz araç pilotlara güven veren, viraj giriş ve çıkışlarında dışarı taşacaklarını düşünmeden zorlamalarına imkan veren bir araçtı."
"Pilotlara daha öngörülebilir, daha dengeli bir araç sunmalıyız." dedi.
Russell'ın ilk bölümde elenmesine de değinen Wolff, "Bence Q1 sadece bizim için değil, diğerleri için de genel olarak dağınıktı."
"Pistte trafik yoğundu, bunun üstüne kendisini yanlış zamanda piste çıkarttık. İlk turundan ötürü zaten tehlike altındaydı."
"Son virajda herkesin arka arkaya gelmesi ideal değildi, centilmenlik anlaşması da bozulmuş vaziyetteydi, 13. ve 14. virajlar arasında üç araç tarafından geçildi."
"Bu tabii ki son turunu tamamen mahvetti, ancak kendisini daha iyi bir zamanda piste çıkartmadığımız için bizim de suçumuz var." dedi.
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