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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

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Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın önemli konular hakkında konuşmak ve kendi platformunu kullanmak adına kutuplaştırıcı olmasının bir sorun yaratmadığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye GP'sinde Hamilton yedinci dünya şampiyonluğunu ilan etti ve efsane Michael Schumacher'in rekoruna, 2020 sezonunun bitimine üç yarış kala ulaştı. 

Bu şampiyonluk, Hamilton'ın kendi sesini bulmasından ve platformunu, motor sporlarında çeşitliliği artırmak ve ırk eşitliğini geliştirmek adına kullanmaya başladıktan hemen sonra geldi, İngiliz pilot bunların kendi pist üstü başarısından daha önemli olduğunu belirtti. 

Hamilton, senenin başında yarışlardaki çeşitliliği artırmak amacıyla Hamilton Komisyonu'nu kurmuştu ve 27 milyonun üzerinde bulunan sosyal medya platformunu bu sorunların üzerini çizmek adına kullanmakta. 

Her ne kadar bazı taraftarlar Hamilton'ın yarışlara daha çok odaklanması gerektiğini söylese de Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Britanyalı sürücünün önemli konular hakkında konuştuğu takdirde insanları kutuplaştırmasının gayet iyi olduğunu söyledi. 

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Wolff'ün açıklamaları şu şekilde: "Her zaman şunu söylerim, Lewis sadece bir sürücü olarak değil, güçlü bir kişilik olarak da oldukça gelişti."

"Kendi kalbine yakın olan konular var ve geniş kitlesi sayesinde bir sesi olduğunun farkına vardı, kendi sesini de kendi kalbine yakın olan konulara destek vermek amacıyla kullanmak istedi."

"Bence bu oldukça kabul edilebilir bir şey ve bundan dolayı daha fazla görünürlük yakaladı. Tabii ki de kutuplaştırıcı bir şey ortada var, ancak bu gayet normal, çünkü ortada ve akımsal biri olmaak yerine kutuplaştırıcı ve mesajı yansıtıcı biri olmak daha önemli."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, lifts his trophy on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, lifts his trophy on the podium

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates with his team by and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 after winning his 7th championship, by spraying champagne

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates with his team by and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 after winning his 7th championship, by spraying champagne

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu egale etmesi, 2020'nin tamamı boyunca aldığı en büyük başarı oldu, ki İngiliz pilot bunun yanında F1'de tüm zamanların en çok yarış kazanan ismi olmuştu.

İngiliz pilot, F1 tarihinde 100 galibiyet ve 100 pole pozisyonu almanın üzerine çıkacak ilk isim olma yolunda ilerliyor ve 2021'e sekizinci şampiyonluğu alma konusunda favori olarak başlayacak.

Wolff, Hamilton'ın pist üstü başarısının, kendi platformunun büyümesine ve önemli konular hakkında daha büyük bir kitleye konuşmasına yardımcı olacağına inandığını söyledi. 

"O, Formula 1 ve yarış pilotu olarak elde ettiği başarılar ve rekorlar sayesinde kitlesini ve kendi kredibilitesini artırabileceğinin farkında."

"Burası oldukça net. İşte bu yüzden bu iki şey birbirlerini beslemekte. Tabii ki de ana odağı ve ana platformu, yarışmak ve sürmek, böylece diğer şeyler de daha çok önem kazanmakta."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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