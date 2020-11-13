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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın Mercedes'te kalmaması için hiçbir sebep yok"

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Wolff: "Hamilton'ın Mercedes'te kalmaması için hiçbir sebep yok"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, gelecek yıl Lewis Hamilton'la devam etmemeleri ya da Hamilton'ın kendileriyle devam etmemesi için hiçbir sebep olmadığını belirtti.

Sezon sonunda Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı sona erecek ve İngiliz pilotun emekli olabileceği konuşuluyor.

Şu anda Hamilton'ın elinde Mercedes dışında herhangi bir seçenek yer almıyor ve Wolff'a göre İngiliz pilotun başka bir şey yapması için hiçbir sebep yok.

Wolff şöyle dedi: "Lewis'le karşılık güven ilişkimiz var. Lewis'in Mercedes gibi hızlı bir aracı sürmemesi için hiçbir sebep. Aynı şekilde bizim de pilot pazarındaki diğer seçeneklere bakmamız için hiçbir neden yok. Birbirimiz için mükemmeliz ve herhangi bir şeyin işbirliğimizi sürdürmemize engel olacağını düşünmüyorum."

"Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Lewis'in olan her şeyi analiz ettiğini ve daha iyi olmaya çalıştığını fark ettim. Zayıf yönlerini belirlemeyi ve yaşadığı sorunları çözmeyi öğrendi. Bir pilot ve kişi olarak ilerleme kaydetti."

"Bu tür insanlarla nadiren karşılaşırsınız. Formula 1'de ve dünyada, kendi eksikliklerini  görmeyi başaramayan birçok inatçı insan var ve bu da gelişimlerini engelliyor. Lewis tamamen farklı bir zihniyete sahip ve sürekli mükemmellik için çabalıyor."

"Motor sporları da dahil olmak üzere herhangi bir spor dalında bazı sporcular diğerlerinden sıyrılırlar. Motor sporlarındaki bu isimler Fangio, Senna, Schumacher, Sebastian Vettel ve şimdi Lewis. Ancak bunları karşılaştırmak zor çünkü farklı zamanlarda farklı rakipleri vardı."

"Elbette Lewis, başarılarıyla diğerlerinden sıyrılıyor. Şu anda, şahsen Formula 1'deki en büyük pilot olarak gördüğüm Michael Schumacher ile aynı seviyede. Ancak Lewis'in kariyeri devam ediyor ve yeni rekorlar kırabilir."

"Diğer sporlarda da durum aynı. Diğerlerinden sıyrılan harika insanlar var. Roger Federer sadece harika bir tenisçi değil, aynı zamanda harika bir kişilik. Golf, futbol veya Amerikan futbolunda da durum aynı. İnanılmaz iletişim becerilerine sahip olan ve nasıl çalışılacağını bilen inanılmaz yetenekli adamlar var."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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