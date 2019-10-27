Wolff: "Hamilton'ın lastiklerinin dayanacağından emin değildik"

İlk pit stoplara kadar 4. sırada yer alan Hamilton, öndeki iki pilotun erken pit stop yapmasının ardından Sebastian Vettel'in arkasında 2. sıraya yükseldi.

Hamilton da 25. turda sert lastikler için pite alındı ve o lastiklerle yarışı tamamlamak zorunda kaldı. Galibiyet yolundaki ana rakibi Vettel, 14 tur daha yeni lastiklere sahip olsa da son bölümde Hamilton'a karşı daha hızlı olamadı.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Lewis'in lastikleri dayandırıp dayandıramayacağını bilmiyorduk. Adeta bir deney gibiydi. Ricciardo'nun güçlü bir stint çıkardığını gördük ve başarabileceğimizi düşündük ancak araç içerisinde o lastiklerle 47 turu tamamlamak tuhaf hissettirdi."

"Yarışa 3. ve 6. sıradan başlamamızın ardından böyle bir sonucu kim beklerdi ki? Burada 1. ve 3. olmamız sıra dışı oldu. Ön tarafta galibiyeti kaybetmemek için alınan kararların ne kadar önemli olduğunu gördük. Kaybedecek bir şeyiniz olmadığı zaman daha kolay oluyor." dedi.