Wolff: "Hamilton'ın lastiklerinin dayanacağından emin değildik"
Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Meksika'da sert lastiklerle 47 tur atan Lewis Hamilton'ın lastiklerini dayandırabileceğinden emin olmadıklarını kabul etti.
İlk pit stoplara kadar 4. sırada yer alan Hamilton, öndeki iki pilotun erken pit stop yapmasının ardından Sebastian Vettel'in arkasında 2. sıraya yükseldi.
Hamilton da 25. turda sert lastikler için pite alındı ve o lastiklerle yarışı tamamlamak zorunda kaldı. Galibiyet yolundaki ana rakibi Vettel, 14 tur daha yeni lastiklere sahip olsa da son bölümde Hamilton'a karşı daha hızlı olamadı.
Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Lewis'in lastikleri dayandırıp dayandıramayacağını bilmiyorduk. Adeta bir deney gibiydi. Ricciardo'nun güçlü bir stint çıkardığını gördük ve başarabileceğimizi düşündük ancak araç içerisinde o lastiklerle 47 turu tamamlamak tuhaf hissettirdi."
"Yarışa 3. ve 6. sıradan başlamamızın ardından böyle bir sonucu kim beklerdi ki? Burada 1. ve 3. olmamız sıra dışı oldu. Ön tarafta galibiyeti kaybetmemek için alınan kararların ne kadar önemli olduğunu gördük. Kaybedecek bir şeyiniz olmadığı zaman daha kolay oluyor." dedi.
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Mario Achi, Mexican GP
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari ve Mario Achi
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Abdullah Çelik
Wolff: "Hamilton'ın lastiklerinin dayanacağından emin değildik"
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