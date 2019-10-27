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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın lastiklerinin dayanacağından emin değildik"

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Wolff: "Hamilton'ın lastiklerinin dayanacağından emin değildik"
Ekleyen:
, Şef Editör
27 Eki 2019 22:10

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Meksika'da sert lastiklerle 47 tur atan Lewis Hamilton'ın lastiklerini dayandırabileceğinden emin olmadıklarını kabul etti.

İlk pit stoplara kadar 4. sırada yer alan Hamilton, öndeki iki pilotun erken pit stop yapmasının ardından Sebastian Vettel'in arkasında 2. sıraya yükseldi.

Hamilton da 25. turda sert lastikler için pite alındı ve o lastiklerle yarışı tamamlamak zorunda kaldı. Galibiyet yolundaki ana rakibi Vettel, 14 tur daha yeni lastiklere sahip olsa da son bölümde Hamilton'a karşı daha hızlı olamadı.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Wolff, "Lewis'in lastikleri dayandırıp dayandıramayacağını bilmiyorduk. Adeta bir deney gibiydi. Ricciardo'nun güçlü bir stint çıkardığını gördük ve başarabileceğimizi düşündük ancak araç içerisinde o lastiklerle 47 turu tamamlamak tuhaf hissettirdi."

"Yarışa 3. ve 6. sıradan başlamamızın ardından böyle bir sonucu kim beklerdi ki? Burada 1. ve 3. olmamız sıra dışı oldu. Ön tarafta galibiyeti kaybetmemek için alınan kararların ne kadar önemli olduğunu gördük. Kaybedecek bir şeyiniz olmadığı zaman daha kolay oluyor." dedi.

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Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
1/28

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate in Parc Ferme

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 and Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrate in Parc Ferme
2/28

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
3/28

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
4/28

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
5/28

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Mario Achi, Mexican GP

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Mario Achi, Mexican GP
6/28

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
7/28

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
8/28

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari ve Mario Achi

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari ve Mario Achi
9/28

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 ve Sebastian Vettel, Ferrari
10/28

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
11/28

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
12/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
13/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
14/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10
15/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
16/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
17/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
18/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
19/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
20/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
21/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium

Sebastian Vettel, Ferrari, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 celebrate on the podium
22/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
23/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
24/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
25/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
26/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1
27/28

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 celebrates in Parc Ferme
28/28

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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