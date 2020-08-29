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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"

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Wolff: "Hamilton'ın lastik hayali fiziksel açıdan imkansız"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, gelecekte Pirelli'den uzun ömürlü ve yüksek yol tutuşuna sahip lastikler isteyen Lewis Hamilton'ın bu hayalinin imkansız olduğunu söyledi.

Hamilton, İspanya GP'de aldığı zaferin ardından lastiklerin kalitesine dikkat çekmiş ve taraftarların sadece lastik kontrolüne bağlı yarışlar istemediğini dile getirmişti.

Hamilton, bu hafta yorumunu biraz daha açtı ve geçmişte kullanılan hiper yumuşak tarzı, pilotların daha güvenli bir şekilde zorlayabileceği lastikler olması gerektiğini söyledi.

Wolff, bu konuda pilotuna destek vermedi ve Pirelli'nin, sürekli artan yere basma güçleri nedeniyle işinin zor olduğunu söyledi.

Wolff, "Bizler F1 araçlarımıza daha fazla yere basma gücü ekleyip geliştirdikçe, onların da bu seviyelerle baş etmesi gerekiyor. Ancak her sene yeni bir ürün yapamazlar."

"Umarım gelecekte modern Formula 1 araçları için orta yolu bulduğumuz doğru lastiklere sahip oluruz. Bunun için yere basma gücü seviyesinin ciddi ölçüde azalması gerekiyor. Bu sayede lastik basıncı ve Pirelli lastiklerine binen yük tartışmaları sona erer."

"Umarım bu sayede herkesin yarışmaktan mutlu oldukları lastikleri üretme konusunda daha kolay bir süreç geçirirler." dedi.

Hamilton'ın istekleri sorulduğunda ise Wolff, "Bu fiziksel açıdan imkansız. Çok iyi yol tutuşuna sahip olup yarışın 5'te 1'ine yetecek lastikler, pilotlar için harika olur. Ancak bu harika bir gösteri sunar mı emin değilim." dedi.

FIA, daha öncesinde Pirelli'ye yol tutuşu ve dayanıklılık seviyesi açısından istedikleri lastikleri belirten bir hedef mektubu göndermişti. Bir önceki hedef mektubunda lastiklerin daha dayanıklı olması ancak aynı zamanda tek pit stoplu yarışlar olmaması gerektiği söylenmişti.

Cuma günü konuşan FIA'nın tek koltuklu yarış araçları serisi patronu Nikolas Tombazis, Pirelli'den daha önce talep edilen şeylerin gerçekçi olmadığını kabul etti.

Tombazis, "Şu an dönüp baktığımızda, Pirelli'ye gönderilen ilk mektupta talep edilenler, düşük aşınma seviyesi ve sürekli zorlayabilme, buna rağmen birden fazla pit stop yapılması ve farklı lastiklerin kullanılması açısından imkansız bir görevdi."

"Bu, kaleyi gol atmanın mümkün olmayacağı bir yere kurmak gibi bir şey. Bunun farkına varmalıyız."

"Ancak 18 inç lastiklerle yapılanlara bakarsak, kesinlikle doğru yönde ilerlediklerini söyleyebiliriz."

"18 inç lastiklerle ilk testler cesaret vericiydi. Umarım 1.5 sene sonra çok daha iyi yerde oluruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Luke Smith

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