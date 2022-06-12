Wolff, Hamilton'ın Kanada GP'yi kaçırmasından endişe duyuyor

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Bakü'de dalgalanma kaynaklı darbelerden dolayı acı çeken Hamilton, pazar günkü Azerbaycan GP'sinin ardından aracından çıkmakta epey zorlandı ve sonunda bunu başarsa da, belini tutup, topallayarak ilerlediği görüldü.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, bir noktada artık dişlerini sıkmak zorunda kaldığını ve yarış bitsin diye dua ettiğini dile getirmişti.

Wolff, Hamilton'ın yarıştan sonra yaşadıklarının, dalgalanmanın etkilerini gözler önüne serdiğini ve bu konuda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.

Wolff, "Lewis gerçekten kötü durumda. Buna bir çözüm bulmalıyız. Şu noktada bütün sürücüler arasında en çok etkilenen isim belki de o."

"Fakat bildiğim kadarıyla neredeyse tüm sürücüler bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar." dedi.

Wolff'a göre mevcut durum, Hamilton'ın önümüzdeki hafta Kanada Grand Prix'sine yarışamayacağı anlamına bile gelebilir

Bunun mümkün olup olmadığı sorusuna Wolff, "Evet, kesinlikle. Henüz onu görmedim, dolayısıyla da konuşmadım ancak bunun artık bir kas meselesi olmaktan çıktığını görebiliyorsunuz."

"Bu, doğrudan omurgayı etkileyen bir şey ve bazı sonuçları olabilir." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'in Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries olmak üzere iki yedek pilotu var ve bu isimler her hafta sonu padoka gelerek, ihtiyaç halinde direksiyona geçmeye hazır oluyorlar.

Wolff, bu nedenle Kanada'da yeniden bir yedek pilota sahip olmanın önemine vurgu yaptı.

Wolff, "Bu sadece Lewis'in yaşadığı bir sorun değil. Bundan en çok etkilenen kişi olabilir fakat dalgalanma George'u ve diğer pilotları da etkiliyor."

"Çözüm her yarışta bir yedek sürücüye sahip olmak olabilir. Bu şekilde araçlarımızın piste çıktığını garanti etmiş oluruz." dedi.