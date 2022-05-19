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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Wolff, Hamilton'ın "ikinci pilot olduğu" yorumlarına gülüyor

Mercedes patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın ikinci pilot olduğu yönündeki yorumlara güldüğünü söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff, Hamilton'ın "ikinci pilot olduğu" yorumlarına gülüyor
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Geçtiğimiz günlerde Jacques Villeneuve ve Ralf Schumacher gibi isimler, George Russell'ın Mercedes'te öne çıkan taraf olmaya başladığını öne sürmüşlerdi.

Hatta Villeneuve, "Mercedes'te liderliğin el değiştirmekte olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum. Dalgayı George Russell yönlendiriyor, Lewis Hamilton boğulmamaya çalışıyor. Yıllarca rekabet olmadan kazandıktan sonra, uyanmak ve işlerin o kadar da kolay olmadığını anlamak zor." demişti.

Bu yorumlar, Österreich ile yaptığı özel röportajda Mercedes patronu Toto Wolff'a soruldu.

Hamilton'ın ikinci pilot olmaya başladığıyla alakalı yorumlar hakkında Wolff şöyle dedi: "Böyle yorumları pek takip etmiyorum. Böyle bir şey duyduğumda ise buna sadece gülüyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes attends FTX Off The Grid

Lewis Hamilton, Mercedes attends FTX Off The Grid

Fotoğraf: New Revolution Media

"George iyi bir iş yapıyor ama ondan beklediğimiz şey zaten tam olarak buydu. Mercedes'te olmasının sebebi bu."

"Aralarında hiçbir sorun yok, takımda böyle bir şey hissetmiyorum. Bunlar basından çıkan şeyler. Lewis ve George birbirlerini daha iyisini yapmaya itiyorlar."

Wolff takım olarak şu anda iyi bir konumda olmasalar da şampiyonluktan vazgeçmiyor. 

"Durum şu an karışık. Hâlâ aracımızı anlayabilmiş değiliz. Miami'deki cuma antrenmanlarında gerçekten iyi durumdaydık ve en hızlıları arasındaydık. Fakat cumartesi günü her şey aniden tekrar değişti. Ayarlardaki küçük değişikliklerin dahi büyük bir etkisi oluyor."

"Yine de pes etmiyoruz. Henüz daha beş yarış tamamladık Yani hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz. Durum bizim lehimize dönebilir. Zaten puan anlamında da çok geride değiliz."

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