Prime'a abone ol
Önceki / AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek
Formula 1 / Singapur GP Haberler

Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Mercedes takım patronu Toto Wolff'a göre Lewis Hamilton, emekli olmasının ardından "takım patronluğu" rolüne geçecek.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Monza'da Lewis Hamilton'ın Mercedes ile olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı açıklandı. İngiliz pilot böylelikle 40 yaşında da Formula 1 gridinde yer alıyor olacak.

Hamilton'ın 2025 sonrasında devam etme ihtimali yüksek çünkü Fernando Alonso gibi bazı isimler, yaşına rağmen hâlâ formda kalmayı başarıyor.

Fakat bir noktada emekli olduğunda, sporun içerisinde kalmaya devam edip etmeyeceği tam bir muamma.

Konu hakkında konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton'ın yarışmayı bırakmasının ardından Formula 1 ekibine liderlik etme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Lewis ile sponsorluk anlaşmaları ve gelecekte takımın işlerine dahil olma şekli hakkında epey konuştuk."

"Dolayısıyla sözleşmenin tüm ayrıntıları üzerinde anlaşmak epey vakit aldı."

"Lewis sportif kariyerini Mercedes'te tamamlayacak. Başka bir takıma geçiş yapacağına inanmıyorum."

"Bence daha sonra bir takım yöneticisi ya da idari direktör olabilir."

"Bunu yapabilecek niteliklere ve becerilere sahip."

"Lewis bu spora yön verdi, dolayısıyla kariyeri sona erdikten sonra da Formula 1'de kalacaktır." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

AlphaTauri, Singapur'a güncellemelerle gelecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

Formula 1

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var" Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

Stewart: "Formula 1 sıkıcı değil"

Stewart: "Formula 1 sıkıcı değil"

Formula 1
Singapur GP

Stewart: "Formula 1 sıkıcı değil" Stewart: "Formula 1 sıkıcı değil"

Hugo Boss, sadece Formula 1'e odaklanmayı planlıyor

Hugo Boss, sadece Formula 1'e odaklanmayı planlıyor

Formula 1
Singapur GP

Hugo Boss, sadece Formula 1'e odaklanmayı planlıyor Hugo Boss, sadece Formula 1'e odaklanmayı planlıyor

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Formula 1
Singapur GP

Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız" Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Formula 1

Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü Button, "zayıf takım arkadaşı" görüşü karşısında Verstappen'in kalitesini övdü

Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu

Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu

Formula 1
İtalya GP

Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu Hamilton, "en kötü yarışları" Monza'nın ardından Singapur öncesi umutlu

Son Haberler

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

F1 Formula 1

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var" Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor

FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor

F1 Formula 1
Singapur GP

FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor

Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"

Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"

F1 Formula 1

Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız" Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"

Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

SBK World Superbike

Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani! Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol