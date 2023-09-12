Wolff, Hamilton'ın gelecekte takım patronu olmasını bekliyor

Monza'da Lewis Hamilton'ın Mercedes ile olan sözleşmesinin iki yıl daha uzatıldığı açıklandı. İngiliz pilot böylelikle 40 yaşında da Formula 1 gridinde yer alıyor olacak.

Hamilton'ın 2025 sonrasında devam etme ihtimali yüksek çünkü Fernando Alonso gibi bazı isimler, yaşına rağmen hâlâ formda kalmayı başarıyor.

Fakat bir noktada emekli olduğunda, sporun içerisinde kalmaya devam edip etmeyeceği tam bir muamma.

Konu hakkında konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton'ın yarışmayı bırakmasının ardından Formula 1 ekibine liderlik etme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Lewis ile sponsorluk anlaşmaları ve gelecekte takımın işlerine dahil olma şekli hakkında epey konuştuk."

"Dolayısıyla sözleşmenin tüm ayrıntıları üzerinde anlaşmak epey vakit aldı."

"Lewis sportif kariyerini Mercedes'te tamamlayacak. Başka bir takıma geçiş yapacağına inanmıyorum."

"Bence daha sonra bir takım yöneticisi ya da idari direktör olabilir."

"Bunu yapabilecek niteliklere ve becerilere sahip."

"Lewis bu spora yön verdi, dolayısıyla kariyeri sona erdikten sonra da Formula 1'de kalacaktır." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images