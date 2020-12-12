Wolff, Hamilton'ın formuna şaşırmış

Lewis Hamilton, COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Sakhir yarışını kaçırdı ve Abu Dhabi'de geri döndü.

İngiliz pilot, cuma günkü ilk seansın 40 dakikasını fren problemleri nedeniyle kaçırdı ancak temposu oldukça iyiydi.

Sonuç olarak günü ikinci sırada bitirse de, bir turu pist limitlerini aştığı için silindi. Aksi takdirde ilk sırada yer alacaktı.

Bu duruma şaşırdığını söyleyen Wolff, “Lewis buraya son dakikada geldi ve sahip olduğu form şaşırtıcı. Perşembe günü harika bir ruh hali içindeydi, çalışmaya tamamen hazırdı ve en önemlisi buydu. Kendini iyi hissediyor."

"İlk antrenman seansında frenlerle ilgili bir sorun yaşadı, bu yüzden pistte çalışmak için fazla zamanı yoktu. Ancak araçtaki birkaç şeyi değiştirmemiz ve bir dizi test yapmamız gerekiyordu ve genel olarak Cuma iyi geçti."

"Antrenmanlardan sonra Lewis, her zamanki gibi mühendislerle yapılan toplantıya katıldı ve her zaman olduğu gibi sürüş ile ayarlara ilişkin izlenimlerini paylaştı."

"Valtteri hakkında konuşursak, kaçırılan şampiyonluğu kabul etmek her zaman zordur, ancak takım kesinlikle onu destekliyor ve bence her yıl kazanma arzusu daha da güçleniyor. Bir sürücü için en güçlü rakibini yenmeyi başarmak muhtemelen en önemli şeydir. Fakat bu, büyük bir çaba gerektiriyor."

"Valtteri, kendini nasıl toparlayacağını biliyor ve gerektiği takdirde ekip olarak kendisine en iyi desteği vereceğiz. Bununla birlikte, şimdi tıpkı onun gibi bizim de araya ihtiyacımız var." dedi.