Wolff, Hamilton'ın Ferrari hamlesinden "beş dakika sonra" Antonelli'ye karar vermiş

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli'nin Lewis Hamilton'ın halefi olacağına Britanyalı pilotun Ferrari'ye geçtiğini öğrendikten “beş dakika sonra” karar verdiğini söyledi.

Cumartesi günü Mercedes nihayet 18 yaşındaki Antonelli'nin gelecek yıl George Russell ile birlikte Hamilton'ın yerine yarış koltuğuna oturacağını açıkladı.

Duyuru, Mercedes'in nihai kararına ilişkin aylardır süren spekülasyonlara son noktayı koyarken, bu süreçte Wolff bir yandan genç yetenek Antonelli'yi özel F1 testlerinden geçirirken, diğer yandan da Hollandalının uygun olma ihtimaline karşı Max Verstappen'in nabzını yokladı.

Ancak dünya şampiyonunu Red Bull'dan koparmak için ortaya çıkan fırsat uzaklaştığından, Mercedes Antonelli'yi resmen açıkladı. Genç İtalyan sürücü uzun süredir koltuğun en büyük adayı olarak görülüyordu.

Hamilton'ın yerine geçecek isim konusunda ne zaman karar verdiği sorulduğunda Wolff, Hamilton'ın Ocak ayında Ferrari'ye geçeceğini bildirmesinin ardından Antonelli'de karar kıldığını söyledi.

Wolff, “Lewis Hamilton bana Ferrari'ye gideceğini söyledikten beş dakika sonra kararımı verdim”

“Elbette, diğer seçenekleri de değerlendirdik ve Max fikrini de tamamen göz ardı etmedik, özellikle Red Bull'da olanları göz önünde bulundurarak. Ancak içgüdüsel olarak, bu iki pilotla devam etmek her zaman istediğim şeydi.”

“Kimi ile yaptığımız hızlı ilerlemeyi ve bununla ilgili her şeyi göz önünde bulundurduğumuzda, bu, hemen yapmak istediğim bir şeydi."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Wolff, Cumartesi günkü açıklamanın Mercedes'in öngörülebilir gelecekte sürücü kadrosu olarak Russell ve Antonelli'de karar kıldığı anlamına geldiğini, ancak Mercedes'in İtalyan pilotun sözleşme koşulları konusunda belirsiz olduğunu söyledi.

Wolff, “Bu ikisi geleceğin sürücüleri.”

“Onlar Mercedes sürücüleri oldular ve olacaklar ve bu nedenle George ve Kimi ile çok daha uzun süreli, opsiyonlar vs. açısından çok karmaşık sözleşmelerimiz var.”

“Bu bir baskı ortamı, ama takım olarak bugün bulunduğumuz nokta burası, bu ikisiyle devam etmek istiyoruz. En önemli şey, George ve Kimi'nin nasıl uyum sağladığını görmek ve bu aşamada onlara olan inancımızı ve güvenimizi eksik etmeyecek bir sebep göremiyorum.”

“Bunun şartlar açısından ne anlama geldiği kendi aramızda tartışacağımız bir konu ama Mercedes için en iyi seçim olduklarına %100 inanmasaydık bu ikiliyle yola devam etmezdik.” dedi.

Bu aynı zamanda Verstappen ile ilgili konuşmaların da rafa kaldırılabileceği anlamına geliyor ve Wolff, Hollandalı'nın gelecek yıl uygun olması halinde ikinci bir düşünceye kapılmayacağına söz verdi.

“Bu pilotlarla ilişki kurmaktan keyif alıyorum çünkü her şey çok açık ve net. Dışarıda onlarla flört etmiyorum.”

“Lewis olayında neredeyse yakalanıyordum ama takımın başarılı olması için her şeyimi verirken hiçbir sürücüyle tartışmaya girmedim.”

“İşte bu yüzden takımdaki tüm odağımız George ve Kimi üzerinde. Tartışma yok, 2026'da ne yapacağımıza dair ikinci bir düşünce yok çünkü şu anda 2024 ve 2025 söz konusu.”

“Ve eğer dışarıda bir flört yaşanırsa, o zaman bu adamlar bu konuşmaları yaptığımızda aynı anda bunu bilecekler.” dedi.