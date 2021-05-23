Wolff: "Hamilton'ın erken pit stopla daha avantajlı olacağını düşündük"

Mercedes, sezonun 5. yarışı olan Monako'da hem performans, hem strateji, hem de operasyon açısından geride kaldığı bir yarış geçirdi.

Yarışa 2. sıradan başlayan Valtteri Bottas, pit stoplara kadar lider Max Verstappen'in arkasında 2. sırada yer alsa da pit stopta sağ ön tekerlek somununun yalama yapmasının ardından yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Pit stoplarda takımlar uzun süre birbirlerini beklediler ve pit stop sürecini başlatan isim Lewis Hamilton oldu. Yarışa 6. sıradan başlayan ve pit stopa kadar yerini koruyan Hamilton'ı Mercedes, pist üstünde önü boş olacağı için önündekilerden erken bir şekilde pite aldı. Hamilton'dan bir tur sonra önünde yer alan Pierre Gasly ve Lando Norris de pite geldiler. Hamilton yeni lastiklerini ısıtmakta gecikince erken pit stop işe yaramadı ve hem Norris hem de Gasly'nin gerisinde kaldı.

Hamilton'ın kaybı bununla da bitmedi. Bu isimlerden sonra pite gelen Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, pit çıkışında Gasly'i ve doğal olarak Hamilton'ı geçmeyi başardı. Benzer şekilde Red Bull'dan Sergio Perez de geç pit stopla öne geçti.

Hamilton, sıralamalarda kendisinden önde yer alan Charles Leclerc ve Bottas'ın yarış dışı kalmasına rağmen yarışı başladığı gibi 7. sırada tamamlamış oldu.

Hamilton, pit stopta Gasly'nin arkasında kalmasının ardından çok kızgındı ve bu telsiz konuşmalarına yansıdı. Şampiyon pilot, lastiklerinin iyi durumda olmasına rağmen Mercedes'in kendisini erkenden pite almasını sorguladı.

Wolff, "Henüz onunla konuşmadık, onu görmedim. O an için tek şansımızın erken pit stop olduğunu düşünüyorum. Lastiklerinin bittiğini gördük. Valtteri'nin aracındaki gibi geride bir şey kalmamıştı. Ve onunla strateji mühendislerimiz arasında erken pit stop yapacağımıza dair konuşma oldu. O anlarda erken pit stopla Gasly'i geçebilmek için büyük bir fırsatın olacağını düşündük. Ancak yeterli olmadı." dedi.

Monako GP sonucuyla birlikte Max Verstappen pilotlar şampiyonasında liderliğe yükselirken Red Bull ise 1 puan farkla da olsa takımlar şampiyonasında öne geçti. Red Bull, 2013'ten sonra ilk defa böyle bir pozisyonda kendisini buldu.

Wolff, konuşmasının devamında "Bu ilginç bir duygu dizisiydi çünkü başarısızlıkla karşı karşıya olduğunuzu fark ettiğinizde öfke devreye girer ve bu tamamen normal bir şeydir. Bu durumda duygularınıza hakim olmanız 'tamam, durum bu. Mevcut durumu optimize etmek için ne yapabiliriz ve kısa vadede yapabileceğiniz çok fazla şey yoksa, gelecekte başarısızlıkları nasıl önleyebiliriz ve nereleri iyileştirmemiz gerek?' demeniz gerekir. Ve sadece insanların konuşabileceği, eksiklikleri ve boşlukları gerçekten analiz edebileceğiniz güvenli bir ortam yaratırsanız, gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı sağlayacak çözümler üretebilirsiniz. Yani duygusal açıdan inişli çıkışlı anlar yaşarsınız." dedi.

Monako'da araçlarının istedikleri kadar güçlü olmamasının, sezonun kalan kısmında etkisinin olup olmayacağı sorulduğunda Wolff, yaşadıklarını geçmiş senelerde Singapur'da yaşadıklarına benzetti.

Wolff, "Monako hiçbir zaman mutlu olduğumuz bir yer olmadı. 2019 gibi performans açısından aykırı yarışlar oldu. Ancak yine de geçmişte Singapur'da yaşadıklarımıza benzer türde bir yarıştı. Aracınızın iyi olup olmadığı DNA'sında yazılıdır, bazen cevapları bulmak kolay olmaz."

"Aracın DNA'sında var gibi. Ancak biz, aracın neresini optimize etmemiz gerektiğini, lastikleri nasıl daha iyi çalışma aralığına getirebileceğimizi biliyoruz. Aracınızı 23 yarış için hazırlarsınız. Bazen performans açısından aykırı zamanlar olabilir. Monako, ortalama pistlere göre tamamen farklı bir araç gerektiriyor. Sorunuza dönecek olursak, yaşananlara dair bir cevabımız yok." dedi.

Bottas'ın pit stopunda yaşananlarda insan hatasının olup olmadığı sorulduğunda ise Wolff, "Böylesi büyük hatalarda her zaman birçok faktörün etkisi vardır ve bu konuyla alakalı tasarımı, somunun yapıldığı materyali yeniden gözden geçirmemiz lazım çünkü bijon somunlarını, mekaniker ona hasar veremeyecek şekilde hazırlamanız gerekir. Ve gerçek şu ki, bu sorunu yaşayan mekanikerimiz pit stop ekibi içerisindeki en iyi, en zinde olanlardan birisi. Yani her zaman bir şeyler bir araya gelebilir. Asla birisinin hatası değildir." şeklinde cevap verdi.