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Formula 1 Haberler

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın uzun vadeli bir gelecek istediğini ve İngiliz pilotun bu yüzden takımla çok yıllı bir sözleşme imzalamasını beklediğini belirtti.

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor

Hamilton'ın yeni kontratının sadece 1 sezonluk olması, 7 kez dünya şampiyonunun spordaki geleceği hakkında söylentiler ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Hamilton ise geçtiğimiz günlerde, yaz arasına kadar Mercedes ile sözleşmesini imzalamak istediğini söylemiş ve bu söylentilere kapıyı kapamıştı.

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Wolff ve Hamilton, geçen sezon kontrat görüşmelerini sürekli ertelemişti ve bundan ötürü de kontrat görüşmeleri Şubat ayına kadar sürmüştü. Fakat ikili, bu sefer de aynı duruma düşmek istemiyor ve kontrat görüşmelerine çok daha erken bir zamanda başlamak istiyor. Ayrıca Wolff'a göre yeni kontrat en az 2 senelik olacak.

Konu hakkında konuşan Wolff, ''Evet, sözleşme 1 seneden fazla olmalı. Geçen seneki gibi stresli bir duruma düşmek istemiyoruz.''

''Sadece 1-2 gün birlikte olmamız gerekecek. Kontratı ortaya koyacağız ve pürüz çıkaran konular hakkında konuşacağız. Sonrasında da kapıyı kilitleyeceğiz ve kontrat tamamlanana kadar odadan çıkmayacağız. İkimiz için de en iyi çalışan yol bu, geçmişte de böyleydi.'' dedi.

Hamilton, 36 yaşında olmasına rağmen, yıllar ilerledikçe daha da geliştiğini bu sezon tekrar gösterdi. İngiliz pilot, bu sezonki 4 yarıştan 3'ünü kazanırken, toplanabilecek 104 puanın 94'ünü topladı. 

Wolff da, Hamilton'ın 40'lı yaşlarına kadar Formula 1'de yarışabileceğini söylerken, 43 yaşında Tampa Bay Buccaneers ile Super Bowl'u kazanan NFL yıldızı Tom Brady'i örnek olarak gösterdi.

Wolff'a Hamilton'ın 40'lı yaşlarında da Formula 1'de yarışıp yarışamayacağı sorulduğunda Wolff, şöyle yanıtladı: ''Evet, kesinlikle [yarışır]. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Lewis, o kadar disiplinli ki bu disiplini ilham verici.''

''Lewis, mental ve fiziksel olarak kendine bakmaya devam ederse ve her sene böyle gelişirse uzun süreler daha devam edebilir.''

''Tom Brady'e bakın, o da spor dünyasının ünlü atletlerinden.''

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, celebrate with their team after securing a 7th world drivers championship title

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, and Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG, celebrate with their team after securing a 7th world drivers championship title

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Can Çarpıcı

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