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Önceki / Takım arkadaşı mücadeleleri: Brezilya GP
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Wolff: "Hamilton'in diskalifiyesinde sağduyulu davranılmadı"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Brezilya GP sıralamalarının ardından Lewis Hamilton'ın DRS sisteminde yaşanan sorun nedeniyle diskalifiye edilmesinde sağduyulu davranılmadığını ve yaşadıklarının, gelecek için emsal teşkil edeceğini söyledi.

Wolff: "Hamilton'in diskalifiyesinde sağduyulu davranılmadı"

Cuma günkü sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Hamilton, teknik kontrollerde arka kanat parçaları arasındaki boşluğun 0.2 mm daha fazla çıkmasının ardından diskalifiye edilmişti.

Mercedes, kanat FIA denetiminde olduğu için detaylı bir inceleme yapamadı ancak sorunun bir hasardan ya da gevşeyen bir somundan kaynaklanmış olduğunu düşünüyor.

Wolff, geçmişte takımlara kırılan parçalarla alakalı kapalı park kuralları altında tamir işlemine izin verildiğini ancak bundan böyle benzer durumlarda kural ihlali olacağını söyledi.

Wolff'a göre FIA'nın teknik departmanı bu sorunun belirlenmesinin ardından konuyu doğrudan hakemlere ilettiğini ve bunun artık yeni bir protokolü beraberinde getireceğini düşünüyor.

Wolff, "Bu konuda hiçbir bireyi öne çıkarmak istemiyorum çünkü herkes, kendi işini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor ancak son 24 saat içerisinde bazı şeyler, çalışma şekline aykırıydı."

"Bu, diğerleri tarafından oluşturulan baskıdan kaynaklanmış olabilir. Artık çalışma şekli farklıysa, artık diğerlerine daha katı gözle bakmanız gerekebilir."

"Gelecek yarışlarda bir arabadan düşecek olan her bir yarış parçasına ve parça bandına yakından bakacağız ve sorular soracağız." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves the garage

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, geçmiş yarışlarda bu tür hasarlı parçalara karşı olan yaklaşımın bundan sonra kabul edilemeyeceği konusunda uyardı.

Wolff, "Bu konuyla alakalı bir centilmenlik anlaşması vardı. Ancak F1'de artık centilmenler yok, bu yüzden centilmenlik anlaşması diye bir şey de yok."

"Araçlar üzerinde bir şeyleri tamir etmek için 1 mm'lik dahi hoşgörü olamaz. Bir araç bozulduysa, bozulmuştur. Ona dokunamazsınız. Bu sene böyle olacak." dedi.

Wolff, arka kanatlarıyla alakalı yaşadıklarının, özellikle bir önceki yarış Meksika'da Red Bull'un kanadında tamir yapmasına izin verilmesi nedeniyle sinir bozucu olduğunu belirtti.

Wolff, "Biliyorsunuz, geçen hafta sonu bunu Red Bull'da gördük. Bargeboard gibi birçok parçada sorun yaşandığında, onları araca yeniden ekleyebiliyoruz çünkü FIA CAD çizimlerimize sahip, bu yüzden kanatlarımızın tasarımını biliyor."

"Hamilton'ın kanadını onlara bırakmak istedik çünkü bu sayede onu 1000 parçaya ayırabilirler. Ancak kanat sıralama seansında hasar gördüğü için ona bakmamıza izin verilmedi. Bu argümanların hiçbirisi kabul edilmedi."

"Geçmişte bu tür durumlarda bazen sağduyu oluyordu ancak dün ya da bugün sağduyu yoktu. Ancak her şey yönetmelikteki bir noktaya kadardı. Bu açıdan saygı duymamız gerekiyor." dedi.

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