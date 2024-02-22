Wolff, Hamilton'ın ayrılacağını Vassseur'un sessizliğinden anlamış

Hamilton'ın Mercedes sözleşmesindeki bir fesih maddesini aktifleştirip 2025 sezonu için Ferrari'ye katılma kararı padokta şok etkisi yaratmıştı.

Wolff, bu hamlenin tamamen beklenmedik olmadığını kabul etse de zamanlama ters köşe yaptı.

Yaklaşan ayrılığa rağmen Wolff, Mercedes ve Hamilton arasındaki ilişkinin güçlü kaldığını ve her iki tarafın da ortaklıklarını yüksek bir notla sonuçlandırmaya kararlı olduğunu garanti ediyor.

Wolff, Çarşamba günü Bahreyn'de yaptığı açıklamada, "Haberlerin ortaya çıkmasının yeni bir durum olduğunu, sezonun bu aşamasında gerçekleşmesini beklemediğimiz bir şey olduğunu, bunun yeni bir dinamik olduğunu ve bunun üzerinde çalışmamız gereken bir şey olduğunu açıkça biliyorsunuz."

"Ancak bunu söyledikten sonra, birlikte olduk, fabrikada ve çeşitli etkinliklerde biraz zaman geçirdik ve insani düzeyde kesinlikle iyi ve aynı zamanda profesyonel anlamda da, önümüzde tam bir sezon var."

"En rekabetçi araca sahip olmak istiyoruz, her iki sürücüye de mümkün olan en iyi sonuçları alma fırsatı veriyoruz ve bu yılı Lewis ile birlikte zirvede bitirmek ne kadar harika olurdu. Harika zamanlar geçirdik ve önümüzde 10 ay daha var ve hepsini saklıyoruz." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Motorsport Images

Hamilton'ın Ferrari'ye transfer haberi sadece F1 hayranları için bomba etkisi yaratmakla kalmadı, perde arkasında da duygusal karmaşalara yol açtı.

Vasseur o sırada uzun süredir arkadaşı olan Wolff'la haberi teyit etmek için iletişime geçmenin zor bir karar olduğunu kabul etti.

Wolff, resmi açıklamadan önce Vasseur'ün mesajlarına her zamanki gibi hızlı yanıt vermesi bir anda durduğunda bir değişiklik olacağını hissettiğini söyledi.

İnce ama önemli olan bu gecikme, neyin hazırlandığına dair spekülasyonları körükledi.

Vasseur'ün telefon görüşmesini iyi idare edip etmediği sorulduğunda, Wolff, "Hayır, iyi bir iş çıkarmadı!"

"Biz uzun zamandan beri arkadaşız ve aynı şekilde pistlerde rakip olduğumuzu da biliyoruz."

"Ve bu her zaman kolay olmayan bir dengeleme hareketidir, çünkü ekibimizin menfaati için elimizden gelenin en iyisini yapma görevimiz ve yükümlülüğümüz var. Fred de bu durumda bunu yaptı."

"Gerekçeyi anlıyorum. Açıkçası, böylesine iyi bir ilişkide bununla nasıl başa çıkılacağını bilmek her zaman kolay değildir, ancak bunun Fred ile olan ilişkim üzerinde hiçbir etkisi ya da yansıması yok."

"Fred'e iki gün önce bir WhatsApp gönderdiğimde cevap vermemişti. Fred bana söylemedi. Bunu Lewis'in ilk söylemek isteyen olduğunu hissetmişti." şeklinde cevap verdi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu önemli ve yıkıcı gelişmeye rağmen Wolff, Mercedes ekibi içindeki olumlu atmosferi vurgulayarak güçlü moral ve dinamik etkileşimlerin altını çizdi.

Wolff, "Takımdaki moral ve bu yıl sahip olduğumuz dinamikler kış boyunca harikaydı."

"İç gözlem yapmaya ve neyi daha iyi yapabileceğimizi söylemeye çalışmak için çok zaman harcıyoruz. Gördüğümüz şey, gerçekten heyecan duyan ve zihniyetimize ve değerlerimize bağlı kalarak daha hızlı bir araç geliştirmek için mücadele etmeye istekli bir organizasyon. Bu da bu yıl gerçekleştirmek istediğimiz bir şey."

"Sezonun geri kalanı için bunu nasıl yapacağımız başlangıçta garip olabilirdi. Ama şimdi her şey yerli yerine oturdu ve biliyorsunuz ki bu sadece o ana ve bir sonraki yarışa odaklanmaktan ibaret." dedi.