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Formula 1 Avustralya GP

Wolff: "Hamilton'ın ayar değişikliği dramatik bir şekilde geri tepti"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın 2. seansta 18. sırada kalmasının nedeninin yaptıkları ayar değişikliği olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Avustralya GP hafta sonuna Mercedes istediği gibi başlayamadı ve Lewis Hamilton 2. seansta 18. sırada kaldı.

Antrenmanlardan sonra Sky Sports F1'e konuşan Mercedes'in patronu Toto Wolff, ayar denemeleri sırasında hızın altında kalan eski şampiyonlar için Melbourne'de iyi bir gün olmadığını kabul etti.

Wolff, "Denemeler yapmayı başardık ama performansın kilidini açamadık."

"İkinci seansta Lewis üzerinde oldukça dramatik bir ayar değişikliği yaptık ve bu dramatik bir şekilde geri tepti. Ancak bu seansları bu yüzden yapıyoruz."

"Diğer tarafta [Russell ile] biraz daha iyiydi ama performans eksikliği yaşıyoruz. Tek bir turda o turu tamamlarsa biraz daha iyi oluruz ama genel olarak iyi bir gün değildi." dedi.

Yer etkili araçlar döneminde Mercedes sadece bir galibiyet alabildi. Yer etkili döneme zeropod felsefesiyle başlayan Mercedes, geçtiğimiz yıl bu felsefeden vazgeçmişti. Bu yıl tasarladıkları W15 ise yeni konseptlerindeki ilk araçları.

Mercedes'in bu regülasyon döneminde yaşadığı sorunların devam etmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda Wolff, "Eğer hayal kırıklığına uğramadığımı söyleseydim bu doğru olmazdı."

"Kesinlikle öyleyiz çünkü her yönde çok fazla şey deniyoruz. Ama henüz bizi doğru yöne götürecek o sihirli değneği bulmuş gibi görünmüyoruz. Ama denemeye devam etmeliyiz."

"Bu araçta daha önce de performans gördük ve geriye dönüp bu düzenlemelerde iyi olmadığımızı söylemek istemiyorum çünkü bunun üzerine çıkmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ve çıkacağız." dedi. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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