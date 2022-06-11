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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik"

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell'a geçilmesinin temel sebebinin araçta denedikleri ve işe yaramayan bir taban olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff: "Hamilton'ın aracında işe yaramayan bir taban denedik"
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Russell, sıralama turlarında beşinci en iyi zamanı yaparken, bu yıl bir kez daha Lewis Hamilton'ın önünde yer aldı.

Yedi kez dünya şampiyonu, Pierre Gasly'e de geçilirken İkili arasında 0.2 saniye fark vardı.

Ancak Wolff, Hamilton'ın işe yaramayan bir taban ve ayar kullandığını, bunun da dalgalanma sorunu yaşadıkları hafta sonunda performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Lewis, aracında bazı test parçaları kullanıyor ve aracında işe yaramayan farklı bir taban çözümü vardı."

“Araç daha fazla zıplıyordu ve taban, tehlikeli hale gelecek kadar yere vuruyordu. Bu yüzden de araçtan yeterince performans çıkaramadı. Yani evet, aracında farklı versiyon vardı."

Russell'ın Hamilton'a karşı yakaladığı formu da değerlendiren Wolff, "Belirli bir kalıba sokmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum çünkü durumu ilk elden görüyorum ve bir seanstan birinin daha hızlı olduğunu, başka bir seansta diğerinin daha hızlı olduğunu görüyorum."

“Araç adeta bıçak sırtında olduğu için, test anlamında yanlış bir şeyler yaparsanız, aralarında hemen 0.2-0.3 saniye oynuyor. Fakat aracı daha iyi anlamak ve hangi yöne gideceğimizi öğrenmek için bu testleri yapmamız gerekiyor."

“Son iki ya da üç yarışta yaptığımız testler George'tan ziyade Lewis'in tarafında ters gitti." dedi.

Wolff, mevcut performanslarının piste özgü olduğunu söyledi.

"Barselona'da kazanabilecek bir araca sahip olduğumuzu gördük. Şu anda gördüklerimiz piste özgü. Monako ve Bakü çok farklı pistler, bunlar birer cadde pisti ve dalgalanmayla aracımız performans anlamında çok geride."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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