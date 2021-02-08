Wolff: "Hamilton'ın anlaşması tek yıllık ve veto hakkı yok"

Mercedes bugün yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la yeni kontrat imzaladığını resmen açıkladı.

Hamilton'ın anlaşmasının 1+1 ya da 2+1 şeklinde olacağın söyleniyordu. Fakat Mercedes opsiyonsuz şekilde 1 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi ile Hamilton'un yalnızca tek sezonluk bir sözleşme üzerinde anlaşması "sürpriz" olarak yorumlandı. Ayrıca 2021'in İngiliz pilotun F1'deki son sezonu olabileceği tartışmalarının fitilini ateşledi.

Pazartesi günü açıklamalarda bulunan Wolff, 2021 sonrası için uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalayabilmek ve bu görüşmeler için daha fazla zamana sahip olabilmek adına sadece bir yıllık kontrat imzaladıklarını söyledi.

"Tek yıllık anlaşma üzerinde ortaklaşa anlaştık. Her şeyden önce, 2022 yılında önemli bir kural değişikliği var. Ayrıca dünyanın ve şirketin nasıl geliştiğini görmek istiyoruz. Ek olarak... geç de kaldık."

"Sezon sonundaki Bahreyn yarışları arasında yeni anlaşmayı tartışmak istemiştik ama açıkçası Lewis kendini iyi hissetmiyordu. Sonuç olarak görüşmelerimiz Noel'den hemen önce başladı."

“Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede yapılması önemliydi. Bu açıdan 2022 ve sonrası hakkındaki tartışmayı 2021'in sonraki kısmına ertelemeyi düşündük. "

"Sonsuza kadar tartışmaya devam etmek istemedik. Bu yılın başında oturacağız ve 2022'de nasıl ilerleyeceğimizi tartışacağız."

Wolff, koronavirüsün F1 üzerinde yarattığı belirsizlikle ve sporun mevcut finansal durumu göz önüne alındığında, artık uzun vadeli anlaşmalar yapmanın zor olduğunu dile getirdi.

"Dünyada sporun işleyişini etkileyen takım, TV ve sponsorluk gelirimiz üzerinde etkisi olan belirsizlikler var."

"Daimler ve Mercedes, elektrikli mobiliteye doğru büyük bir dönüşüm içinde ve bu, daha fazla yatırım anlamına geliyor. Bu nedenle, birkaç yıl öncekinden çok farklı bir finansal gerçeklik var."

"Bunu söylerken Lewis'in, benim ve Mercedes'in mevcut durumu her zaman aynı şekilde algıladığımızı söylemem gerekiyor. Asla bir anlaşmazlık yaşamadık."

"2021 sözleşmesinde iyi bir imza fırsatı yakaladığımızı düşündük çünkü devam etmemiz gerek ve 2021’de -şimdikinden daha önce olmak suretiyle- geleceğe yönelik görüşmelere başlamak istiyoruz."

"Sadece 2022 için değil, sonrası için de. Bu konuyu yılbaşı ile ocak sonu arasında video konferans üstünden hızlıca geçiştirmek istemedik."

Ayrıca son dönemde Hamilton'ın sözleşmesinde takım arkadaşını veto edebileceği yönünde bir madde olduğu konuşuluyordu.

Mercedes Patronu Wolff, sözleşmede herhangi bir veto hakkı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Wolff, "Lewis'in takım arkadaşlarını veto edebileceği yönünde bazı saçma haberler duydum. Bunların nereden geldiklerini bilmiyorum çünkü bunların hiçbiri doğru değil. Bunları bir kez bile konuşmadık."

“Aslında bunu okudum ve ilginç geldi. Bir saniye bile herhangi bir sürücüye yönelik herhangi madde hakkında tartışmadık. Son sekiz yıldır bunu hiç istemedi, bu bir ekip kararı."

"En önemli şartları bu yılın başında kabul ettik. Sözleşmeyi de geçen hafta imzaladık."

"Aynı şey TV gelirinin paylaşımıyla ilgili diğer madde için de geçerli. Nereden çıktı bilmiyorum. Bu söylenti de asılsızdı. Yani bunların hiçbiri tartışmalarımızın bir parçası değildi." dedi.