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Formula 1 / Rusya GP / Son dakika

Wolff, Hamilton'a verilen ceza konusunda FIA'ya katılmıyor

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Wolff, Hamilton'a verilen ceza konusunda FIA'ya katılmıyor
Ekleyen:
, Editör

Mercedes Formula 1 patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın Rusya GP öncesinde iki tane antrenman startı yapması sonucunda FIA hakemlerinin verdiği iki tane beş saniyelik zaman cezası kararına katılmadığını söyledi.

FIA, Hamilton'ın start antrenmanlarını, yarış direktörü Michael Masi tarafından takımlara dağıtılan yarış öncesi notlarda belirtilen alanların dışında yaptığına karar verdi. 

Cezasını, yarışta yaptığı tek pit stop sırasında çeken ve takım arkadaşı Valtteri Bottas ile RBR pilotu Max Verstappen'in arkasında yarışı tamamlayan Hamilton, aldığı iki ceza puanı ile beraber bir yarıştan uzaklaştırma alma riski ile karşı karşıya. 

Wolff, yarış başlangıcından hemen önce başlatılan inceleme sırasında, kendisinin ve Mercedes sportif direktörü Ron Meadows'un hakemleri görmeye gittiğini açıkladı. 

Avusturyalı takım patronu, "zoraki" olarak tanımladığı cezada, suçun ne Hamilton ne de takım üzerinde olduğu konusunda net konuştu.

Motorsport.com'un ceza hakkındaki sorularını yanıtlayan Wolff şunları söyledi: "Bu hatalar her zaman olur. Bu takımın bir hatası değil, Lewis'in de hatası değil. Kimseyi suçlamak da istemem ve bunu da hiçbir zaman yapmadım."

"Ron [Meadows] ve ben bunun şahidiyiz, çıkan kararda onun doğru yerde olmadığını söylediler. Direktör tarafından yayınlanan notlarda nerelerin doğru olduğu söylenmedi, kurallarda da yazmıyor. Bu yüzden bu karara katılmıyoruz - aynı fikirde olmaya razı oluyoruz."

"Ancak yarış yapıldı. Lewis 10 saniye cezayı aldı ve çekti. Gride çıkış turunda yaşanan bir olaya yarış içinde ceza verilmesi de tartışma konusu. Ancak bunu kabullenip ileriye bakmanız gerekiyor."

"Cezadan mutlu değilim, çünkü zoraki bir karar, ancak uymak zorundayız. Her zaman hakemlerin işine saygı göstereceğim, ancak burada bunu kabullenmek zorundayız."

Wolff, Masi'nin notlarının, sürücülerin antrenman startlarını nerede alacağını net bir şekilde göstermediği konusunda ısrarcı davrandı.

"Yarış direktörünün notlarında söylenen, eğer ben de iyi bir şekilde bilgilendirildiysem, antrenman startlarının pit yolu ışıkları sonrasında sağ tarafta yapılabileceğiydi. Ve bu da yapıldı."

"İzin verilen yerin, ışıklar sonrasında sağ tarafta olduğu söyleniyor. Antrenman startlarının nerede yapılacağı net bir şekilde belirtiliyor."

Wolff, Hamilton'ın start alarak hiçbir avantaj etmediğini de belirtti. 

"Bildiğiniz gibi, bazen olaylar siyah ve beyaz değildir ve müdahale etme fırsatınız vardır. Bazı kurallar iki yönlü algılanabilir. Ortak görüş vardır. Bu gerçek de yarış öncesi olan bir olay sebebiyle bir tane yarış içi ceza verilmesi, hatta iki tane verilmesi."

"Ve orada antrenman startı yaparak avantaj elde ettiği görüşü bulunmakta, bence bu bir avantaj değildi çünkü orada yol tutuş yoktu, kendi grid pozisyonuna göre çok daha az yol tutuş vardı. Günün sonunda olanlar oldu, hepimiz bu konu hakkında biraz duygusalız."

"Ancak bu hisler, uzun zaman sonra yarış kazanmayı hak eden Valtteri'ye doğru ilerlemeli ve bu da temelde beni mutlu eden şey. Birinci ve üçüncü olmakta bizim sevinmemize ve eve gidip, olanlarla gurur duymamızla ve bugün olan olaydan öğrenmemiz gereken dersleri öğrenmemize neden olmalı."

"Prosedürlere ve iletişimlerimize göz atmamız lazım. Ve her zaman olduğu gibi insanı suçlamak yerine probleme odaklanacağız."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Rusya GP
Takımlar Mercedes
Editör Efe Kahya

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