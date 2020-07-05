Wolff: "Hamilton'a verilen ceza çok sertti"

Son güvenlik aracı sonrasında Albon ile mücadele eden Hamilton, dördüncü virajda Red Bull pilotu ile temas etti ve Taylandlı pilot spin atarak son sıraya kadar geriledi.

Teması inceleyen hakemler, Hamilton'ın suçlu olduğuna karar verdiler ve kendisine dışarıdan atak yapan Albon'a daha çok boşluk bırakması gerektiğini belirttiler.

Olay hakkında konuşan Wolff, direksiyonunu tam tur çevirmesi sebebiyle Hamilton'ın olay sırasında daha farklı bir şey yapamayacağına inandığını söyledi.

Wolff açıklamasına şu şekilde devam etti: "Hakemler doğru kararları vermek için hep zor durumlara giriyorlar. Bence bugün Lewis ve takım için kötü bir gündü."

"Red Bull'un farklı bir kamera açısını göstermesiyle beraber aldığı üç sıra grid cezası aldı. Bunu kabullenmemiz lazım, olanlar oldu."

"Daha sonra yarışta olan olayda ise, benim bakış açıma göre, verilen beş saniyelik ceza çok sertti. An itibariyle görüntüyü birkaç kez izledik."

"Lewis direksiyonunu tamamıyla çevirmişti. Albon ise virajı dönerken yolun %40'lık bölümüne sahipti ve ilk turda olan olaya göre daha farklı bir durum vardı: ilk turda Lewis, onu iten Albon'a karşı geri çekilmişti."

"Bu yüzden benim fikrime göre makul değil. Ancak yaptıkları işin, doğru kararları vermek konusundaki karmaşıklığını anlayabiliyorum. Bazı kararlar sizin lehinize, bazıları da alehinize çıkabilir."

Albon, Hamilton ile yaşadığı temasın, kendisinin ilk F1 galibiyetine mâl olduğunu ve Hamilton'ın kendisini ikinci defa potansiyel bir podyum sonucundan alı koyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz seneki Brezilya yarışında Hamilton, tekrardan Albon ile bir temas yaşamıştı ve Albon'un spin atmasına sebep olduğu için 5 saniyelik zaman cezasına çarptırılmıştı.