Wolff: ''Hamilton'a karşı yuhalamalar, Silverstone'da yaşananların sonucu''

Hamilton bugün Formula 1 tarihindeki 101. pole pozisyonunu Hungaroring'de aldı ve yarınki Macaristan Grand Prix'sine birinci sıradan başlayacak.

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde yavaş giderek Verstappen ve Sergio Perez'i engelleyen Hamilton, seanstan sonra kapalı parka (parc fermé) geldikten sonra taraftarlar tarafından yuhalandı.

Hamilton yuhalanmalara ''bu benim enerjimi yerine getiriyor'' şeklinde yorum yapsa da hem Verstappen hem de Valtteri Bottas sıralamalardan sonra bu yuhalamaları kınadı.

Autosport/Motorsport.com tarafından sıralama turlarından sonra yapılan yuhalamalar sorulan Mercedes Formula 1 takım patronu Wolff, bunların ''sporda yerinin olmadığını'' ancak ''duyguların son iki haftadır çok yükseklerde'' olduğunu söyledi.

''Tribünler Hollandalı taraftarlarla doluydu. Yani, kimse bu yuhalamaları sevmedi ve rekabet sporu yapmış olanlar bu durumu anlamayacaktır.''

''Ancak bunu futbol stadyumlarında duyarsınız ve tribünlerde de duydunuz. Bu tribünlerin hepsi turuncuydu [Hollandalı taraftarların giydikleri renk].''

Formula 1 taraftarları Silverstone'da Verstappen ile Hamilton arasında yaşanan temastan sonra ikiye bölündü ve bir kutuplaşma oldu.

İki hafta önce yaşanan kaza hâlâ konuşuluyor ve Red Bull kazadan sonra Hamilton'a verilen cezanın tekrar incelenmesini istemişti.

Wolff taraftarların Macaristan'da gösterdiği tutkuyu hoş karşılasa da, yuhalamanın artık eskimiş olduğunu ve bunun Silverstone'da yaşanan temasın sonucu olduğunu düşündüğünü söyledi.

''Bence bu taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu gösteriyor. Kabile içgüdüleri aslında çok kötü değil, ben de takımımıza karşı bu içgüdülere sahibim.''

''Eğer onlar bir kabile olsaydı, çok tutkulu olsaydı, alkışlasalardı ve sürücüler için bağırsalardı bu harika olurdu. Bence yuhalamanın artık sporda yeri yok.''

''Sanırım bu geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayların sonucu. Bu kaza çok konuşuldu ve fikirleri ikiye böldü.''

''Bunun sonuçlarını tribünlerin duygularını ifade ediş şekli olarak görüyoruz.''